Архитекторы Москвы начинают реконструкцию шпиля главного здания МГУ

Интересно, что изначально в проекте 1950 года фигурировал не шпиль, а скульптура. Это могла быть статуя Иосифа Сталина, Владимира Ленина или Михаила Ломоносова высотой около 40 метров — над всеми вариантами размышлял архитектор Лев Руднев. Но в конце концов по указанию Сталина для более гармоничного вида выбрали шпиль с пятиконечной звездой, как на прочих высотках. Он выглядел более пропорционально, чем статуя.