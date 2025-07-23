Архитекторы Москвы начинают реконструкцию шпиля главного здания МГУ

К реконструкции уникального элемента декора главного здания МГУ приступили столичные архитекторы. Они вернут первоначальный блеск 120-тонному шпилю, который по высоте можно сравнить с 16-этажным домом. Именно благодаря ему университет был и остается самой большой громадиной среди семи сталинских высоток.
Как стало известно «МК», специалисты уже завершили детальное обследование 58-метровой конструкции, которая возвышается на 200-метровой высоте, и приступили к зачистке металлоконструкций. Завершить полный комплекс ремонтных работ планируется в 2026 году.
Интересно, что изначально в проекте 1950 года фигурировал не шпиль, а скульптура. Это могла быть статуя Иосифа Сталина, Владимира Ленина или Михаила Ломоносова высотой около 40 метров — над всеми вариантами размышлял архитектор Лев Руднев. Но в конце концов по указанию Сталина для более гармоничного вида выбрали шпиль с пятиконечной звездой, как на прочих высотках. Он выглядел более пропорционально, чем статуя.
Самой сложной задачей был монтаж верхней части. Ее сборка осуществлялась с помощью самоподъемного крана УБК-15. Некоторые конструкции шпиля не могли быть подняты краном из-за большого веса, поэтому их доставили наверх через временную шахту внутри здания, в которую были проведены железнодорожные пути.
Хорошо, что сейчас инженерам не нужно «изобретать велосипед»: схему сбора, разбора и доставки шпиля за них уже давно придумали.