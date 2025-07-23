Россиянам дали рекомендации, как избежать проблем с блокировкой переводов

Парламентарий подчеркнул, что важно использовать официальные договоры и чеки при оплате услуг. Это поможет подтвердить легальность операции, если возникнут вопросы. При суммах свыше 100 тысяч рублей лучше разбивать платеж на несколько или оформлять банковский перевод с платежным поручением, чтобы не привлекать лишнего внимания.