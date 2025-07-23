Россиянам дали рекомендации, как избежать проблем с блокировкой переводов

Россиянам объяснили, как не столкнуться с блокировкой денежных переводов. Чтобы избежать проблем с банками, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин дал полезные рекомендации, как правильно оформлять переводы. Об этом пишет NEWS.ru.
— Прежде всего, при совершении перевода обязательно указывайте его назначение в комментарии. Чем подробнее вы опишете цель платежа — например, «оплата строительных материалов для ремонта квартиры» или «перевод сестре на лечение» — тем меньше шансов, что система заподозрит неладное, — объяснил Чаплин.
Парламентарий подчеркнул, что важно использовать официальные договоры и чеки при оплате услуг. Это поможет подтвердить легальность операции, если возникнут вопросы. При суммах свыше 100 тысяч рублей лучше разбивать платеж на несколько или оформлять банковский перевод с платежным поручением, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Если перевод все же заблокировали, депутат рекомендовал обращаться в банк с документами, которые подтверждают законность перевода. По его словам, обычно ситуацию удается решить в течение нескольких дней.