«Учиться у настоящего профи». Дочь и отец составили семейный экипаж на уборке в Речицком районе

По специальности Ангелина Юрьевна — учитель, но с детства у нее была тяга к технике. Именно поэтому однажды присоединилась к уборочной страде, теперь же не представляет свою жизнь без помощи отцу на зерновом клине. «Я благодарна отцу за поддержку и терпение. Для меня большая честь — работать с ним плечом к плечу и учиться у настоящего профессионала», — рассказала она.