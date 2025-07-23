«Учиться у настоящего профи». Дочь и отец составили семейный экипаж на уборке в Речицком районе

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дочь и отец Голуб составили семейный экипаж на уборке в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.
В КСУП «Оборона страны» Речицкого района продолжается уборочная кампания. Среди передовиков жатвы — семейный экипаж: отец и дочь, Юрий Иванович и Ангелина Юрьевна Голуб. Их тандем — яркий пример трудолюбия, преемственности поколений и преданности родной земле.
Опытный механизатор передает секреты мастерства своей дочери Ангелине. Впрочем, и девушка — не новичок в этом деле. С 2019 года каждую уборочную Ангелина помогает отцу. Этот семейный тандем не первый год демонстрирует высокие результаты.
«Работа в тандеме с дочерью — особая гордость. Радостно, что молодежь перенимает опыт, стремится к высоким результатам и понимает, насколько важен труд хлебороба для нашей страны, работа на земле», — поделился Юрий Иванович.
По специальности Ангелина Юрьевна — учитель, но с детства у нее была тяга к технике. Именно поэтому однажды присоединилась к уборочной страде, теперь же не представляет свою жизнь без помощи отцу на зерновом клине. «Я благодарна отцу за поддержку и терпение. Для меня большая честь — работать с ним плечом к плечу и учиться у настоящего профессионала», — рассказала она.
Руководство хозяйства также отметило слаженную работу семейного экипажа. Семью Голуб считают образцом для всего коллектива, особенно молодежи. «Важно, чтобы наши молодые кадры видели, как старшие поколения передают свой опыт и знания, и стремились к трудовым победам», — обозначил руководитель КСУП «Оборона страны» Александр Микалуцкий.
Семейный экипаж Голуб и в районе считают символом трудовых династий, которые из поколения в поколение передают опыт и любовь к земле.
Как пояснили в обкоме БРСМ, традиционно проект «Молодежь — за урожай» проходит во всех регионах страны в период уборочной кампании. Участниками становятся молодежные уборочные экипажи комбайнеров и молодые водители, задействованные на перевозке нового урожая зерновых и зернобобовых культур. Такие экипажи выделяются брендированной наклейкой с логотипом проекта. Его цель — повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая. Прямо в полях проходят чествования молодых лидеров уборочной кампании с вручением победителям дипломов, вымпелов и памятных подарков. -0-