Власти Индии закрыли 18 школ из-за тигрицы-людоедки

Тигрицу пытаются отловить уже на протяжении недели, но каждый раз ей удается уйти от охотников. По последним данным, животное видели в деревне Дандия в двух километрах от места последнего нападения. Операция по ее поимке осложняется из-за густых посадок сахарного тростника и рисовых полей, где скрывается тигрица.