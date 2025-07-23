Власти Индии закрыли 18 школ из-за тигрицы-людоедки

В округе Пилибхит индийского штата Уттар-Прадеш 18 государственных школ были закрыты из-за тигрицы, которая убила трех местных жителей. Учреждения останутся закрытыми до тех пор, пока хищницу не поймают.
Животное охотится на людей на протяжении нескольких недель возле тигриного заповедника Пилибхит. Ее последней жертвой стала 50-летняя женщина, которую хищница растерзала 17 июля.
Тигрицу пытаются отловить уже на протяжении недели, но каждый раз ей удается уйти от охотников. По последним данным, животное видели в деревне Дандия в двух километрах от места последнего нападения. Операция по ее поимке осложняется из-за густых посадок сахарного тростника и рисовых полей, где скрывается тигрица.
Местные фермеры сорвали планы по исследованию территории с использованием слонов, опасаясь повреждения урожая. Теперь охотники используют тракторы вместо слонов, передает портал Money Control.
Возле национального заповедника для тигров в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь убил трех мужчин — Баббу Ядава, Динбандху Саху и Сантоша Ядава. Также двух мужчин госпитализировали с ранениями. Позднее местные жители забили медведя палками и дубинками.