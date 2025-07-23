Поток кадров в Москву перенаправят в регионы

«Максим Станиславович (Орешкин. — Прим.ред), я попросил бы вас обобщить все то, что сейчас Михаил Михайлович сказал и коллеги также зафиксировали в своих выступлениях, обобщить некоторые вещи и оформить это в качестве поручений. Чтобы программы наши продолжались и работа над их совершенствованием продолжалась, и, надеюсь, они будут работать еще более эффективно», — дал поручение Путин, выслушав доклады Голиковой, Чернышенко и Кузнецова.