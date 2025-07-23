Пошлина за договор дарения жилья снизится вдвое при сделках с родственниками

Близкие родственники теперь могут получить 50-процентую скидку при нотариальном оформлении договора дарения жилья. Соответствующий закон в среду, 23 июля, подписал президент России Владимир Путин.
Нововведение затрагивает договоры о дарении, которые заключают супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, следует из текста документа.
Депутаты Государственной думы Евгений Марченко и Александр Бородай подготовили проект закона о запрете раздела при разводе средств, полученных одним из супругов за участие в специальной военной операции на Украине.
Даже если часть выплат по квартире произведена после свадьбы, жилье, приобретенное до брака, не подлежит разделу при разводе. Такой вывод сделала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России.
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Число мошеннических действий, связанных с дарением недвижимости, за последние пять лет выросло вдвое. В этом году вступил в силу закон, который поможет свести возможность совершения таких преступлений к нулю. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».