В Ростовской области изменились цены на сливочное масло

В Ростовской области за год цена на сливочное масло изменилась на 253 рубля. Об этом сообщает Ростовстат.
Так, в середине июля цена за килограмм сливочного масла составила 1083 рубля. И это на 253 рубля больше, чем год ранее. Так, в июле 2024 года этот продукт можно было купить за 830 рублей за килограмм.
Кстати, самое дешевое сливочное масло сейчас продают в Сальске, где за кило просят 1044 рубля. Чуть дороже масло стоит в Шахтах — 1062 рубля. В Таганроге просят 1066, а в Волгодонске — 1092. Но самая большая цена была выявлена в донской столице. Здесь масло стоит 1107 рублей.
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