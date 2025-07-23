В Минцифры заявили об обнаружении 56 человек, оформивших на себя 1,2 млн sim-карт

56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных sim-карт, выявило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ. Об этом глава ведомства Максут Шадаев доложил президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.
«Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что они скорее всего используются для какой-то деятельности», — отметил министр.
Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству.
Согласно документу, россияне смогут установить самозапрет на дистанционное оформление sim-карт.
Также в России установили ограничение на количество «симок», которые они смогут приобрести на одни паспортные данные — до 20 штук. Иностранцам можно оформлять не больше десяти карт.
До ноября 2025 года операторы связи должны проверить соблюдение лимита на количество SIM-карт у абонентов. После этой даты они получат право самостоятельно блокировать избыточные номера, превышающие установленный лимит.