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В Минцифры заявили об обнаружении 56 человек, оформивших на себя 1,2 млн sim-карт

56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных sim-карт, выявило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ.

56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных sim-карт, выявило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ. Об этом глава ведомства Максут Шадаев доложил президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства.

«Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что они скорее всего используются для какой-то деятельности», — отметил министр.

Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству.

Согласно документу, россияне смогут установить самозапрет на дистанционное оформление sim-карт.

Также в России установили ограничение на количество «симок», которые они смогут приобрести на одни паспортные данные — до 20 штук. Иностранцам можно оформлять не больше десяти карт.

До ноября 2025 года операторы связи должны проверить соблюдение лимита на количество SIM-карт у абонентов. После этой даты они получат право самостоятельно блокировать избыточные номера, превышающие установленный лимит.