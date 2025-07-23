Стало известно, почему был пакет на голове голого мужчины в гробу в Анапе

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором сотрудники ритуальных услуг в станице Гостагаевской в ходе организации похорон положили усопшего в гроб в обнаженном виде с черным пакетом на голове. Близкие умершего мужчины узнали об этом, когда попросили открыть гроб непосредственно уже на кладбище.