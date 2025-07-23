Стало известно, почему был пакет на голове голого мужчины в гробу в Анапе

У умершего мужчины, которого сотрудники ритуальных услуг привезли на кладбище Анапы голого в гробу, был черный пакет на голове из-за не зашитых ран. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала подруга покойного Маргарита.
Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором сотрудники ритуальных услуг в станице Гостагаевской в ходе организации похорон положили усопшего в гроб в обнаженном виде с черным пакетом на голове. Близкие умершего мужчины узнали об этом, когда попросили открыть гроб непосредственно уже на кладбище.
«Отдали тело в ненадлежащем виде — не подготовили его совсем. Открытые раны, голова не зашитая, поэтому и пакет был. У нас много предположений, но пусть разберется Следственный комитет», — сказала собеседница издания.
По ее словам, мужчина скончался 15 июля на пляже санатория «Русь». У него остановилось сердце.
Маргарита сообщала aif.ru, что близкие умершего мужчины требуют проверить морг Анапы и наказать виновных. Кроме того, женщина говорила, что их покойный друг приехал из зоны специальной военной операции и собирался жениться.
Также Маргарита рассказала, как проходили похороны умершего мужчины.