Вернувшийся из Казахстана трехлетний мальчик находится в полоцком приюте

Вернувшийся из Казахстана в Беларусь трехлетний мальчик находится в полоцком приюте. Подробности обнародовали в эфире телеканала ОНТ.
В Министерстве иностранных дел ранее сообщили, что в Беларусь вернулся мальчик-сирота, которого пытались скрыть в Караганде.
— Ребенок нас встретил очень хорошо — сразу захотел с нами поехать. Дорогу он перенес прекрасно: как в самолете, так и при передвижении из Караганды в Астану, — отметила главный специалист управлению по образованию Полоцкого райисполкома Анжела Волосевич.
Согласно оценке медицинского работника, который сопровождал трехлетнего мальчика их Казахстана, ребенок здоров, но он пройдет полное обследование. Помощь в адаптации Диме оказывают психолог и педагог. Они отмечают: мальчик освоился и уже завел друзей.
— У нас в приюте 16 детей. Дима очень энергичный, подвижный. Он со всеми ребятами подружился. Хорошо идет на контакт и со взрослыми. Любит он играть с машинками, с конструктором. Ну, а также и в песочнице, и с мячами… — сообщила директор социально-педагогического центра Полоцкого района Виктория Королева.
В эфире телеканала сообщили, что вопрос об опеке над ребенком сейчас рассматривают родственники. В случае отказа или невозможности ее оформления, мальчика передадут на усыновление.
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