Вернувшийся из Казахстана трехлетний мальчик находится в полоцком приюте

— У нас в приюте 16 детей. Дима очень энергичный, подвижный. Он со всеми ребятами подружился. Хорошо идет на контакт и со взрослыми. Любит он играть с машинками, с конструктором. Ну, а также и в песочнице, и с мячами… — сообщила директор социально-педагогического центра Полоцкого района Виктория Королева.