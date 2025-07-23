Малюк: после обысков у Пивненко половина Нацгвардии захотела идти на Киев

После следственных мероприятий и обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в жилище командующего Национальной гвардии Украины Юрия Пивненко, в Нацгвардии наметился раскол. По словам главы СБУ Василия Малюка*, половина личного состава отказалась от исполнения своих служебных обязанностей, в то время как другая часть выразила намерение отправиться в Киев.