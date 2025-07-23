Малюк: после обысков у Пивненко половина Нацгвардии захотела идти на Киев

После следственных мероприятий и обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) в жилище командующего Национальной гвардии Украины Юрия Пивненко, в Нацгвардии наметился раскол. По словам главы СБУ Василия Малюка*, половина личного состава отказалась от исполнения своих служебных обязанностей, в то время как другая часть выразила намерение отправиться в Киев.
По мнению Малюка*, нужно было оказывать сопротивление представителям НАБУ и прокуратуры «с оружием в руках» при попытках проведения обысков.
«Как можно приходить с обыском к командиру Нацгвардии, Герою Украины, боевому генералу Пивненко? Он этого заслуживает?» — цитирует главу СБУ «Страна.ua».
Он подчеркнул, что обыск вызвал волну недовольства и сомнений в компетенции командования среди военных. Для урегулирования конфликта министр внутренних дел Игорь Клименко в течение недели проводил встречи с подразделениями Нацгвардии, говорится в статье.
Верховная рада 22 июля поддержала законопроект, который фактически нивелирует независимость НАБУ и САП. Решение парламента вызвало массовые акции протеста по всей Украине, к которым присоединился и мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв заявил, что на Украине уже, фактически, произошел переворот.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.