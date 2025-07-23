Личный кабинет ЕРИП. Какие изменения ожидают пользователей с 1 августа

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие изменения введут для пользователей личных кабинетов в ЕРИП с 1 августа, рассказали БЕЛТА в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация “Единое расчетное и информационное пространство”.
Личный кабинет ЕРИП — это информационный сервис, где физические лица могут просматривать информацию по услугам и платежам, а также настраивать получение уведомлений на электронную почту или в мессенджеры.
В том случае, если пользователь зарегистрировался до 1 октября 2024 года, то для сохранения текущих настроек сервиса необходимо до 1 августа 2025 года войти в личный кабинет, ознакомиться с документами, проставить отметку о принятии нового согласия, проставив галочку в соответствующем чекбоксе.
Пользователям, зарегистрированным после 1 октября 2024 года, никаких действий предпринимать не требуется — их настройки остаются без изменений.
Чтобы проверить, дано ли согласие, требуется войти в личный кабинет ЕРИП, в правом верхнем углу нажать на значок профиля (две заглавные буквы), выбрать «Договор об использовании ЛК ЕРИП». В открывшемся окне будет указана дата заключения договора.
Если до 1 августа 2025 года пользователь не примет новые условия, то кабинет пользователя будет удален вместе со всей сохраненной информацией в нем. Для дальнейшего использования сервиса потребуется повторная регистрация.
«Изменения касаются только личного кабинета ЕРИП и не влияют на проведение оплат в платежной системе ЕРИП, а также не влияют на осуществление платежей в ЕРИП в интернет-/мобильном банкинге и в любых каналах приема платежей», — обратили внимание в ЕРИП. -0-