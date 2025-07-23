Личный кабинет ЕРИП. Какие изменения ожидают пользователей с 1 августа

«Изменения касаются только личного кабинета ЕРИП и не влияют на проведение оплат в платежной системе ЕРИП, а также не влияют на осуществление платежей в ЕРИП в интернет-/мобильном банкинге и в любых каналах приема платежей», — обратили внимание в ЕРИП. -0-