Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавший из РФ блогер Ларин заявил, что не планирует возвращаться в страну

Блогер Дмитрий Ларин заявил, что вопрос о возвращении в Россию для него давно является закрытым.

Приехавший из России за границу блогер Дмитрий Ларин (настоящая фамилия — Уткин) заявил, что не планирует возвращаться в РФ. Об этом он рассказал в интервью проекту «Книжный чел», видео опубликовано на YouTube.

«Вопрос для меня давным-давно закрыт, без вариантов», — сообщил Ларин во время беседы.

Блогер подчеркнул, что не видит смысла в возвращении в Россию. При этом причины такого решения, по словам Ларина, связаны с политическими обстоятельствами. По его словам, он думал о возвращении в РФ в первый год отъезда, однако затем передумал. Дмитрий Ларин покинул Россию в 2022 году. В настоящее время он проживает на Бали.

Ранее KP.RU сообщал, что уехавший из России в США блогер и стример Илья Мэддисон назвал «нищей темой» зарплату в 200 тысяч в Москве.