Уехавший из РФ блогер Ларин заявил, что не планирует возвращаться в страну

Приехавший из России за границу блогер Дмитрий Ларин (настоящая фамилия — Уткин) заявил, что не планирует возвращаться в РФ. Об этом он рассказал в интервью проекту «Книжный чел», видео опубликовано на YouTube.
«Вопрос для меня давным-давно закрыт, без вариантов», — сообщил Ларин во время беседы.
Блогер подчеркнул, что не видит смысла в возвращении в Россию. При этом причины такого решения, по словам Ларина, связаны с политическими обстоятельствами. По его словам, он думал о возвращении в РФ в первый год отъезда, однако затем передумал. Дмитрий Ларин покинул Россию в 2022 году. В настоящее время он проживает на Бали.
Ранее KP.RU сообщал, что уехавший из России в США блогер и стример Илья Мэддисон назвал «нищей темой» зарплату в 200 тысяч в Москве.