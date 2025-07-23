Уехавший из РФ блогер Ларин заявил, что не планирует возвращаться в страну

Блогер подчеркнул, что не видит смысла в возвращении в Россию. При этом причины такого решения, по словам Ларина, связаны с политическими обстоятельствами. По его словам, он думал о возвращении в РФ в первый год отъезда, однако затем передумал. Дмитрий Ларин покинул Россию в 2022 году. В настоящее время он проживает на Бали.