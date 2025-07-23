Массовые антиправительственные протесты продолжаются на Украине уже второй день

Украинские граждане в среду, 23 июля, уже второй день подряд выходят на массовые антиправительственные митинги в Киеве и Львове. Протестующие выступают против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Оба ведомства теперь фактически перейдут в подчинение генерального прокуратура Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также заявил, что вместе с коллегами намерен выступить против этого решения и оспорить его законность в Конституционном суде.
— Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, — это снести этот… закон в Конституционном суде, — передает слова Железняка Telegram-канал RT.
Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли на протест на площади Независимости в центре Киева. К митингу присоединились свыше тысячи человек, в том числе активисты и ветераны боевых действий.
Ранее в Каменце-Подольском, расположенном в Хмельницкой области Украины, местные жители провели акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования (аналог военкомата — прим. «ВМ») и повредив его шины.