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Массовые антиправительственные протесты продолжаются на Украине уже второй день

Украинские граждане в среду, 23 июля, уже второй день подряд выходят на массовые антиправительственные митинги в Киеве и Львове. Протестующие выступают против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Украинские граждане в среду, 23 июля, уже второй день подряд выходят на массовые антиправительственные митинги в Киеве и Львове. Протестующие выступают против закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Оба ведомства теперь фактически перейдут в подчинение генерального прокуратура Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также заявил, что вместе с коллегами намерен выступить против этого решения и оспорить его законность в Конституционном суде.

— Единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, — это снести этот… закон в Конституционном суде, — передает слова Железняка Telegram-канал RT.

Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли на протест на площади Независимости в центре Киева. К митингу присоединились свыше тысячи человек, в том числе активисты и ветераны боевых действий.

Ранее в Каменце-Подольском, расположенном в Хмельницкой области Украины, местные жители провели акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования (аналог военкомата — прим. «ВМ») и повредив его шины.