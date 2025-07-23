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Самарец Кирилл Бородачев стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию

В эти дни в Грузии проходит чемпионат мира по фехтованию.

В эти дни в Грузии проходит чемпионат мира по фехтованию. На международном турнире в составе сборной команды России выступает самарец Кирилл Бородачев. Уроженец Самарской области завоевал серебряную медаль.

О достижении нашего спортсмена сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Самарский рапирист впервые в своей спортивной карьере завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В своем телеграм-канале глава региона поздравил самарца с «серебром» международного первенства.

«Для Кирилла эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Напомню, что он также является серебряным призером Олимпийских игр-2020, а недавно выиграл бронзу чемпионата Европы в командных соревнованиях. Поздравляю нашего спортсмена и его замечательного тренера!», — говорится в посте главы региона.

В полуфинале турнира рапиристов воспитанник самарской СШОР № 5 и тренера Элины Орловой смог одолеть олимпийского чемпиона Максима Поти, который представлял на чемпионате мира Францию.

Также в Тбилиси сейчас находится брат Кирилла — Антон. Оба спортсмена готовятся к командному турниру, уточнил губернатор.

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