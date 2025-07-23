Лидера секты «Фалунь Дафа»* Миненкову отправили в колонию

«Суд приговорил Миненкову к четырем годам колонии общего режима, а также лишил права заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета в течение семи лет», — сообщили в официальном telegram-канале суда. В ходе прений прокурор настаивал на сроке в четыре с половиной года, однако суд назначил подсудимой более мягкое наказание.