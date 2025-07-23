В детском доме в российском регионе зафиксировали вспышку инфекционного заболевания

Вспышку инфекционного заболевания зафиксировали в одном из детских домов в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщил Следственный комитет России.
По данным ведомства, в СМИ появилась информация, что признаки инфекционного заболевания обнаружили у троих воспитанников. Предварительно, дети отдыхали лагере.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе республиканского ведомства Виталию Кондратенко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в одном из лагерей в Ульяновской области. Накануне сообщалось, что ухудшение состояния здоровья почувствовали пятеро детей, спустя сутки число пострадавших увеличилось в три раза — до 15.