В детском доме в российском регионе зафиксировали вспышку инфекционного заболевания

Ранее стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в одном из лагерей в Ульяновской области. Накануне сообщалось, что ухудшение состояния здоровья почувствовали пятеро детей, спустя сутки число пострадавших увеличилось в три раза — до 15.