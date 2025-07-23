Грандиозное прощание: как Оззи Осборн покорил сердца фанатов

К сожалению, мысль материальна… и предчувствия Оззи Осборна о своем уходе, которыми он не стеснялся делиться в последнее время, сбылись… Подозреваю, что недавнее грандиозное шоу с прощальным концертом легенды мирового рока в его родном Бирмингеме, которое, без преувеличения, облетело весь мир и никого не оставило равнодушным, 76-летний Оззи устроил как очередной свой «зловещий план» — на сей раз собственного ухода. Как это ни грустно, но план сработал на все сто. Лью слезы, поскольку не просто остаюсь поклонником его гения и творчества, но и был лично знаком с этим действительно Уникальным Человеком.
Я уже как-то об этом говорил — настала печальная пора: уходят титаны, легенды, первооткрыватели, основоположники великой и вечной музыки под названием РОК, которая давно уже стала классикой для нескольких поколений. Оззи очень повлиял на развитие рок-музыки, не просто стоял у истоков хеви-метала, а по сути, создавал этот жанр. Восемь альбомов, записанных им в составе группы Black Sabbath с 1970 по 1978 год, сформировали направление и определили его развитие на десятилетия. За основу звучания музыканты взяли блюз-рок, при этом они снизили темп, намеренно перегрузили звук электрогитар и баса, а также отказались от любовной лирики в пользу мрачных образов оккультной тематики. В его музыке также встречаются жанры глэм-метал и дум-метал, которые мы тоже знаем и любим!
Так получилось, что несколько месяцев назад я подробно вспоминал в своей колонке в «Звуковой Дорожке» «МК» историю своего личного знакомства с Оззи Осборном. И хотя это было не так давно, полагаю, что оправданно и правильно вспомнить об этом еще раз сегодня — в грустный день, когда Великий Артист и Музыкант ушел.
Оззи неоднократно бывал в России, ведь в нашей стране у него очень большая армия поклонников. В 2014 году в московском «Олимпийском» был концерт Black Sabbath во главе с Оззи Осборном. Они представили первый за несколько десятилетий совместный альбом под названием «13» и вышли на сцену в оригинальном составе. Разумеется, я не мог пропустить такое событие! Ведь мое знакомство, пусть и заочное, случилось с Оззи Осборном задолго до 2014 года.
Еще в юном возрасте, в 1972 году, у меня неслыханной по тем временам драгоценностью появились пара винилов Black Sabbath. То, как они мне достались — отдельная и эпическая история. Музыканты, их фронтмен, эта музыка покорили меня без остатка, как бы ни линчевали в те годы Black Sabbath в «партийно-комсомольской» прессе — и «насилие», и «религиозное мракобесие», а сам лидер коллектива — «классический пример человека с нарушениями психического здоровья и распадом личности». В СССР всегда боролись с «тлетворным влиянием Запада», но и на Западе Оззи не только восторженно осыпали лепестками роз. Измывались и ерничали над инфернальным образом артиста, мобилизуя все запасы издевательского сарказма. Разве что не призывали, как у нас, всё и немедленно «запретить». Помню, меня очень развеселила реакция Оззи на очередной журналистский наскок: «Я не такой сумасшедший, как все думают, я еще хуже». Ирония — вот что еще, помимо всех остальных качеств, отличало этого удивительного человека.
На том концерте в «Олимпийском» в 2014-м мы и познакомились с Оззи, а я украдкой пощипывал себя, не веря в происходящее. Еще до начала представления я зашел в гримерку к Оззи и увидел то, чего точно не ожидал увидеть, — литые гантели и беговую дорожку. Как оказалось, Оззи перед каждым концертом, даже в пожилом возрасте, делал достаточно интенсивную разминку. В сумасбродную рокерскую жизнь неожиданно вошла зарядка для поддержания формы, так как во время концерта он выливал несколько ведер воды на первые ряды, а для этой «забавы» нужно было иметь, однако, и силы, и форму. И Оззи занялся «спортом»…
На этом фото из гримерки Оззи, следуя своему «зловещему» образу, пытается «пронзить» мое сердце фломастером — безобидная шутка и еще одно проявление его юмора и безграничной иронии…
Его музыка поражала новизной, а карьера впечатляла длиной. Он выдержал паузу между появлениями на вершине британских чартов в целых 43 года! Его первое появление было в 1970 году с альбомом «Paranoid», а громкое возвращение — в 2013-м с альбомом «13». Таким долгим перерывом Оззи побил рекорд Боба Дилана, который тот удерживал за собой 39 лет. Также Осборн успел поработать с двумя поколениями клавишников. В 2010 году, спустя почти 40 лет после участия клавишника группы Yes Рика Уэйкмана в записи альбома «Sabbath Bloody Sabbath» 1973 года, его сын Адам начал сотрудничать с Оззи над альбомом «Scream». Вот настолько длинным и насыщенным был путь великого музыканта. Он не боялся экспериментов со звуком и стилем — этим он тоже был уникален…
Легенда рока, которого горячо любили поклонники по всему миру. Мы будем помнить Оззи не немощным стариком в кресле, а весельчаком, приколистом с прекрасным чувством юмора, безбашенным и немножко с прибамбасами, чудаком «больным на всю голову», и в наших сердцах он останется навсегда!