Грандиозное прощание: как Оззи Осборн покорил сердца фанатов

Еще в юном возрасте, в 1972 году, у меня неслыханной по тем временам драгоценностью появились пара винилов Black Sabbath. То, как они мне достались — отдельная и эпическая история. Музыканты, их фронтмен, эта музыка покорили меня без остатка, как бы ни линчевали в те годы Black Sabbath в «партийно-комсомольской» прессе — и «насилие», и «религиозное мракобесие», а сам лидер коллектива — «классический пример человека с нарушениями психического здоровья и распадом личности». В СССР всегда боролись с «тлетворным влиянием Запада», но и на Западе Оззи не только восторженно осыпали лепестками роз. Измывались и ерничали над инфернальным образом артиста, мобилизуя все запасы издевательского сарказма. Разве что не призывали, как у нас, всё и немедленно «запретить». Помню, меня очень развеселила реакция Оззи на очередной журналистский наскок: «Я не такой сумасшедший, как все думают, я еще хуже». Ирония — вот что еще, помимо всех остальных качеств, отличало этого удивительного человека.