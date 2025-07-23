Супружеская пара из Бреста получила 16 лет колонии на двоих за мошенничество

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.
Фигурантами уголовного дела по ч.2 ст. 209 УК и ч.4 ст. 209 УК оказались супруги. Женщина была ранее судима, ее муж — семь раз. Обвиняемый возглавлял частную фирму, а его супруга была заместителем. Действовали под видом оказания услуг на изготовление, оформление, установку и отделку изделий из гранита, демонтажу ранее установленных памятников, облагораживанию возле них территории. Они заключали с людьми договора, брали предоплату, зная, что из-за финансового положения обязательства не выполнят. Таким образом они вводили заказчиков в заблуждение с ноября 2021 года по июнь 2024-го. Обманом завладели деньгами 116 потерпевших на общую сумму более Br721,2 тыс.
Супруги вину не признали. По их словам, задолженность перед клиентами и невыполнение заказов по изготовлению памятников образовались из-за приостановления распила изделий из гранита. Полученную предоплату они направили на закупку материалов, камня, на оплату труда рабочих, уплату обязательных налоговых и других платежей.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему надо выплатить штраф в размере 100 базовых величин (Br4,2 тыс.). Женщина получила семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Ей нужно выплатить почти Br13,8 тыс.
С обвиняемых постановлено взыскать в солидарном порядке возмещение причиненного имущественного вреда в пользу 42 потерпевших, а также компенсацию морального вреда в пользу 22 потерпевших. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован. -0-