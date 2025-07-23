Супружеская пара из Бреста получила 16 лет колонии на двоих за мошенничество

Фигурантами уголовного дела по ч.2 ст. 209 УК и ч.4 ст. 209 УК оказались супруги. Женщина была ранее судима, ее муж — семь раз. Обвиняемый возглавлял частную фирму, а его супруга была заместителем. Действовали под видом оказания услуг на изготовление, оформление, установку и отделку изделий из гранита, демонтажу ранее установленных памятников, облагораживанию возле них территории. Они заключали с людьми договора, брали предоплату, зная, что из-за финансового положения обязательства не выполнят. Таким образом они вводили заказчиков в заблуждение с ноября 2021 года по июнь 2024-го. Обманом завладели деньгами 116 потерпевших на общую сумму более Br721,2 тыс.