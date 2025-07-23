Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара никуда не уходит: Жителей Молдовы ждут +34 градуса, осадков не будет и ветра тоже не обещают

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 24 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Как всегда, пришло время рассказать о погодке на завтра, 24 июля. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до 24 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на градус.

Днем на страну навалится пекло — до +34 градусов. Правда, синоптики обещают нам переменную облачность, но без осадков. Вечером обещают до 29 градусов со знаком «плюс».

Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти держат жителей Молдовы за лохов: Тратят бюджетные деньги на себя, но мы так и не можем узнать, ни по какой цене закупается газ, ни размер пенсии Евгения Доги, ни почему мэр Кишинева стал невъездным.

А после выборов опять начнутся тайны под грифом «совершенно секретно» — лохам ведь незачем знать, на что и какие суммы расходует власть (далее…).

Власти держат жителей Молдовы за лохов: Тратят бюджетные деньги на себя, но мы так и не можем узнать, ни по какой цене закупается газ, ни размер пенсии Евгения Доги, ни почему мэр Кишинева стал невъездным.

А после выборов опять начнутся тайны под грифом «совершенно секретно» — лохам ведь незачем знать, на что и какие суммы расходует власть (далее…).

Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.

Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).