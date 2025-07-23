Жара никуда не уходит: Жителей Молдовы ждут +34 градуса, осадков не будет и ветра тоже не обещают

Как всегда, пришло время рассказать о погодке на завтра, 24 июля. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до 24 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на градус.
Днем на страну навалится пекло — до +34 градусов. Правда, синоптики обещают нам переменную облачность, но без осадков. Вечером обещают до 29 градусов со знаком «плюс».
Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
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