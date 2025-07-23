«Стоит в камыше красавица»: житель Сибири принял плавающего лося за капибару

До этого в Сети стал популярен другой похожий видеоролик. На нем турист пытается привлечь лису с помощью устройства, приговаривая: «Держи, очень вкусный телефон». Хищница аккуратно подошла, а затем ловко выхватила смартфон и побежала прочь. Мужчина, ругаясь, погнался за воровкой, но лиса оказалась быстрее.