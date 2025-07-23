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Жена Джигана откроет необычное заведение

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) объявила об открытии приюта для кошек. По ее словам, он станет не только домом для животных, но и местом для «кототерапии» для гостей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Жена репера Джигана решилась на новый проект.

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) объявила об открытии приюта для кошек. По ее словам, он станет не только домом для животных, но и местом для «кототерапии» для гостей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Я понимаю, что в приюте будут и больные кошечки. Естественно, там будет огромное количество отдельных боксов. Будет зона и для кошечек, которые здоровые, веселенькие. И чтобы люди могли приходить и кайфовать в этой прекрасной ауре “кототерапии”», — рассказала Самойлова.

Она отметила, что замысел открытия собственного приюта возник у нее благодаря личному опыту взаимодействия с домашними питомцами. В настоящее время Самойлова занимается разработкой дизайн-проекта и подыскивает специалиста, обладающего знаниями и опытом в области работы с животными.

Самойлова уже визуализировала будущий приют telegram-канал Оксаны СамойловойСейчас она находится в поисках человеа, который знает все нюансы работы с животными telegram-канал Оксаны Самойловой.