Жена Джигана откроет необычное заведение

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) объявила об открытии приюта для кошек. По ее словам, он станет не только домом для животных, но и местом для «кототерапии» для гостей. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.