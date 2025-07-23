Известный блогер Ларин решил отказаться от российского паспорта

В январе 2024 года стало известно, что в Генеральную прокуратуру было подано обращение с просьбой привлечь Ларина к ответственности за высказывания, расцененные как антироссийские. Сообщалось, что в отношении блогера рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и посягательством на территориальную целостность Российской Федерации.