Отказавшийся сдавать детей в детдом боец СВО из Челябинска добился демобилизации

По данным журналистов, военнослужащий отправился служить добровольцем. Пока он находился на фронте, у его супруги Анастасии после шестых родов и на фоне постоянного беспокойства за мужа начались проблемы с сердцем. Ее доставили из Челябинска в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве.