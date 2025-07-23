Отказавшийся сдавать детей в детдом боец СВО из Челябинска добился демобилизации

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Василий отказался сдавать шестерых своих детей в интернат и смог добиться своей демобилизации, пока его супруга находилась в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
По данным журналистов, военнослужащий отправился служить добровольцем. Пока он находился на фронте, у его супруги Анастасии после шестых родов и на фоне постоянного беспокойства за мужа начались проблемы с сердцем. Ее доставили из Челябинска в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве.
В связи с этим военного отпустили в непродолжительный отпуск. По словам депутата Госдумы от Челябинской области Яны Лантратовой, по истечении срока отпуска военнослужащего потребовали вернуться в часть, а детей предложили сдать в интернат, но россиянин отказался.
Всего Анастасия провела в реанимации шесть месяцев — в течение этого периода военный заботился о детях, двоим из которых еще не исполнился год.
— Последствия не заставили себя долго ждать. В один из вечеров сестра Василия сообщила, что его включили в списки СОЧ (самовольное оставление части — прим. «ВМ») и объявили в розыск. Шесть месяцев семья жила в постоянном страхе, боли и переживаниях, — рассказала парламентарий.
Ситуацию удалось разрешить после серии обращений депутатов в Министерство обороны России — уголовное дело в отношении россиянина прекратили, и его демобилизовали домой, передает «Вечерний Челябинск».
Уполномоченный в России по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что с помощью ее аппарата были удовлетворены более 70 обращений участников СВО, которые пожелали покинуть передовую по семейным обстоятельствам.