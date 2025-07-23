Оззи навсегда: каким запомнили хеви-гуру разные поколения

«Есть много чего, чем я в своей жизни не горжусь. Я недоучка, алкоголик, наркоман, я откусил голову летучей мыши. Но все могло быть гораздо хуже. Например, я мог бы родиться Стингом», — отметил сам Оззи в одном из интервью. Не очень-то вежливо, но очень по-осборновски. И за это его тоже обожают. В жанре, который может быть до религиозности серьезным, Оззи, помимо всего прочего, отвечал еще и за вечный праздник непослушания.