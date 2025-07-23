Оззи навсегда: каким запомнили хеви-гуру разные поколения

Уход из жизни Оззи дал еще и повод для разговоров о том, что мистер Осборн был не только метал-гуру, рок-распутником и большим артистом, но еще и отличным режиссером. Так поставить свое прощание с миром мог только великий и ужасный Оззи. Выйти на сцену ради финального шоу, а через несколько дней уйти навсегда.
На историческом шоу, прогревшем 5 июля родной для Black Sabbath Бирмингем, Оззи провожали рок-гимнами, звучавшими в течение десяти часов на переполненном стадионе, и со слезами на глазах. Наверное, глядя на «князя тьмы», восседавшего на большом черном троне, многие вспомнили, кем для них был Оззи на разных этапах своей карьеры.
«В детстве я ставил на проигрыватель пластинки Black Sabbath и просто дрожал от страха и восторга», — сказал в давнем интервью «МК» бас-гитарист Роб Трухильо, игравший некоторое время в группе Оззи, до того, как его уступили Metallica за миллион долларов. В этой колониальной британской блажи вперемежку с парадоксальным чувством юмора есть фирменные черты мистера Осборна, за которые его полюбили даже те, кто о хеви знает исключительно понаслышке.
В мире хеви-метал Оззи — персона плакатная для жанра. Можно вспомнить куда более крутых вокалистов вроде того же Дио, тоже громко отметившегося в Black Sabbath, серьезных стратегов и открывателей нового звука, но по части страха и восторга Оззи сильно впереди.
«Есть много чего, чем я в своей жизни не горжусь. Я недоучка, алкоголик, наркоман, я откусил голову летучей мыши. Но все могло быть гораздо хуже. Например, я мог бы родиться Стингом», — отметил сам Оззи в одном из интервью. Не очень-то вежливо, но очень по-осборновски. И за это его тоже обожают. В жанре, который может быть до религиозности серьезным, Оззи, помимо всего прочего, отвечал еще и за вечный праздник непослушания.
«Lenin rock-n-roll», — орал что было сил Оззи в «Лужниках» на «Фестивале мира» в 1989 году. Ленин в виде монументально-уродливой статуи стоял прямо около арены, но тогда он воспринимался символом того, что вот-вот сгинет навсегда, а Осборн виделся частью веселого космополитичного будущего. По-настоящему великий момент, первый визит Оззи в тогда еще СССР, сопровождавшийся, как говорят, замечанием о том, что в этой стране невозможно быть трезвым. С учетом того, что сам фестиваль подавался под девизом «Рок против наркотиков», замечание рок-пришельца прозвучало более чем иронично.
Есть живучий стереотип, по которому карьера Оззи представляет собой пестрый набор пьяных дебошей, непристойностей, съеденных мышей и голубей. Но в перерывах между развлечениями подобного толка музыканту удалось записать классические для жанра альбомы вместе с Black Sabbath, построить сольную карьеру, наведя в ней мосты в популярную музыку в самом приличном смысле, наконец, прославиться в жанре реалити на телевидении.
«Семейка Осборнов» на MTV начала нулевых при всей постановке и тщательном продюсировании действа стала не только большим хитом, но и все тем же праздником непослушания, который несла в себе музыка Оззи. «Шэрон, мать твою, я ненавижу лимузины, я здесь как гребаный сутенер!» — звучало с экранов уже местного MTV, и многих школьников это явно подзадоривало при сидении за домашними заданиями.
Для каждого поколения есть свой Оззи, и в подобном глобальном влиянии видится большая удача этого артиста. У него многое сложилось с музыкой, он создал большую и дружную семью, успел попрощаться со сцены со всем миром и даже благословить дочь на замужество. Ему явно благоволили и ангелы, и демоны. А среди людей о «князе тьмы» останутся самые светлые воспоминания.