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Тела матери и дочери нашли спустя 4 месяца после звонка в скорую

Тела матери и дочери с ограниченными возможностями нашли спустя четыре месяца после их обращения в скорую помощь в Великобритании.

Тела матери и дочери с ограниченными возможностями нашли спустя четыре месяца после их обращения в скорую помощь в Великобритании. Об этом пишет People.

Издание отмечает, что речь идет о 47-летней британке и ее 18-летней дочери с синдромом Дауна. Женщина страдала анемией.

Она позвонила по экстренному номеру и сообщила, что находится в критическом состоянии и не может передвигаться, однако врачи так и не приехали.

Позже выяснилось, что звонок ошибочно зарегистрировали как прерванный, поэтому его оставили без внимания.

Так и не дождавшись спасения, мать и дочь умерли. Причиной смерти женщины стала пневмония. Отчего умерла дочь, предстоит разобраться следователям.

Ранее сообщалось, что любовница экс-министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано издевалась над ним.