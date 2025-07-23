Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле

Украинская сторона, напротив, внесла корректировки в состав делегации. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава делегации с 12 до 14 человек. Туда вошли представитель омбудсмена и дополнительный представитель Генштаба ВСУ. Во главе переговорной группы остался Рустем Умеров, с недавнего времени занявший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).