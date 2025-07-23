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Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле

Третий раунд российско-украинских переговоров стартовал в Турции 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле начался третий раунд предложенных президентом Владимиром Путиным прямых переговоров между делегациями России и Украины. Встреча представителей стран состоялась 23 июля во дворце Чираган, где проходила предыдущая беседа.

Российскую переговорную группу по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Кроме него в Стамбуле присутствуют замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Российский состав не потерпел изменений. В беседе принимают участие четыре ключевых участника и четыре специалиста.

Украинская сторона, напротив, внесла корректировки в состав делегации. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава делегации с 12 до 14 человек. Туда вошли представитель омбудсмена и дополнительный представитель Генштаба ВСУ. Во главе переговорной группы остался Рустем Умеров, с недавнего времени занявший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темой переговоров в Стамбуле будет обсуждение проектов меморандумов Киева и Москвы. При этом, как отметил Песков, российская сторона не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес».

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

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