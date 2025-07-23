Эксперт ООН Никулин допустил создание боевых «тараканов-шпионов»

Появление боевых управляемых тараканов может произойти через 20−25 лет, когда появятся необходимые технологии. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на гендиректора Swarm Biotactics Стефана Вильгельма сообщало, что компания в Германии разрабатывает киборгов-тараканов, оснащенных специальными миниатюрными рюкзаками, позволяющими собирать данные в режиме реального времени с помощью камер. Электрические стимулы должны позволить человеку дистанционно управлять движениями насекомых. Цель — предоставлять разведывательную информацию во вражеской среде, например, информацию о позициях противника.
«Теоретически могут появиться такие тараканы. Все-таки они являются довольно примитивными созданиями. Их проще подчинить, скажем так, какому-нибудь оператору. Их могут использовать где угодно. Они могут проникнуть в любую щель, в любое помещение и при этом производить видеосъемку. Пока это выглядит, конечно, как фантастика, но, я думаю, что где-нибудь в середине века к этому уже придут. Сейчас еще это сложно сделать. Всякие микропроцессоры должны быть еще меньше, чем они сейчас. Таракан все-таки может нести на себе очень небольшую нагрузку», — сказал собеседник издания.
До этого в Китае показали видео, на котором продемонстрировали оружие, способное выводить из строя электростанции, а также вызывать «полное отключение электроэнергии» в зоне поражения.