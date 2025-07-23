Эксперт ООН Никулин допустил создание боевых «тараканов-шпионов»

«Теоретически могут появиться такие тараканы. Все-таки они являются довольно примитивными созданиями. Их проще подчинить, скажем так, какому-нибудь оператору. Их могут использовать где угодно. Они могут проникнуть в любую щель, в любое помещение и при этом производить видеосъемку. Пока это выглядит, конечно, как фантастика, но, я думаю, что где-нибудь в середине века к этому уже придут. Сейчас еще это сложно сделать. Всякие микропроцессоры должны быть еще меньше, чем они сейчас. Таракан все-таки может нести на себе очень небольшую нагрузку», — сказал собеседник издания.