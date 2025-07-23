Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта на Украине целью переговоров

Целью переговоров России и Украины в Стамбуле является скорейшее урегулирование военного конфликта. Также Турция продолжит выступать посредником в завершении украинского кризиса. Об этом в среду, 23 июля, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.
Он подчеркнул, что Аркана обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения боевых действий на территории Украины, передает ТАСС.
По данным журналистов, речь Хакана Фидана будет переводить на три языка, включая русский и украинский.
23 июля российская и украинская делегации начали в Стамбуле третий раунд переговоров, посвященных мирному урегулированию вооруженного конфликта. Перед этим состоялась двусторонняя встреча глав делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время консультаций с представители Москвы украинские дипломаты «будут настаивать» на немедленном прекращении боевых действий. Он также сообщил, что делегации обсудят новый обмен пленными военнослужащими и подготовку встречи лидеров государств.
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