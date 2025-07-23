Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта на Украине целью переговоров

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время консультаций с представители Москвы украинские дипломаты «будут настаивать» на немедленном прекращении боевых действий. Он также сообщил, что делегации обсудят новый обмен пленными военнослужащими и подготовку встречи лидеров государств.