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Шесть пригородных поездов отменили в Ростовской области

С 24 по 28 июля в Ростовской области отменили шесть пригородных поездов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 24 по 28 июля из-за технических причин отменили пригородные поезда северного направления. Информация об этом появилась в телеграм-канале СКППК.

Так, полностью отменяются шесть электричек: поезда № 6360 и № 6362 (Глубокая — Лихая), № 6355 и № 6357 (Лихая — Глубокая), а также рабочие составы № 6366 и № 6367 на направлении Лихая — Новомихайловская.

Кроме того, с 25 по 28 июля два поезда будут следовать по сокращенным маршрутам: № 6162 теперь отправится из Каменоломней в Ростов (вместо прежнего маршрута Лихая — Ростов), а № 6164 — из Зверево в Ростов.

Также с 24 июля изменится расписание четырех пригородных составов: № 6351 (Лихая — Глубокая), № 6155 (Ростов — Лихая), а также составных поездов № 6356/6160 (Шептуховка — Лихая — Ростов) и № 6364/6158 (Кутейниково — Лихая — Ростов). Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой.

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