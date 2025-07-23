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Путин снизил важнейшую пошлину

Президент РФ Владимир Путин вдвое снизил пошлину на дарение жилья близким родственникам. Об этом говорится в законе, который подписал глава государства.

Путин подписал закон о снижении госпошлины.

Президент РФ Владимир Путин вдвое снизил пошлину на дарение жилья близким родственникам. Об этом говорится в законе, который подписал глава государства.

«Близкие родственники — супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, братья и сестры освобождаются от уплаты госпошлины на 50%», — отмечается в документе. В России с января сделки дарения недвижимости необходимо заверять нотариально.

Ранее сообщалось, что в случае возникновения сомнений относительно понимания сути сделки с недвижимостью одной из сторон нотариус обязан отказаться от ее удостоверения. При этом если сделка заверена, нотариус несет по ней имущественную ответственность.