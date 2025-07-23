В Курской области выплатят по 195 тыс. руб. жителям домов, поврежденных ВСУ

В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил о подписании постановления правительства Курской области, согласно которому граждане, уже получившие федеральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей за утраченное имущество, смогут получить дополнительную выплату в 195 тысяч рублей, если их жилье пострадало от атак украинских вооруженных сил.