В Курской области выплатят по 195 тыс. руб. жителям домов, поврежденных ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн утвердил документ о предоставлении финансовой помощи в размере 195 тысяч рублей жителям, чьи дома, расположенные за пределами приграничной зоны, пострадали из-за действий украинской армии.
В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил о подписании постановления правительства Курской области, согласно которому граждане, уже получившие федеральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей за утраченное имущество, смогут получить дополнительную выплату в 195 тысяч рублей, если их жилье пострадало от атак украинских вооруженных сил.
Эта региональная мера поддержки вступит в силу 6 августа 2024 года.
Как отметил врио губернатора, данную выплату получат все, кто был вынужден эвакуироваться из своих жилищ из-за нанесенного ущерба. Всего речь идет о 445 людях, включая 111 курян, пострадавших от атаки ВСУ, произошедшей 15 апреля.