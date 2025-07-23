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В Курской области выплатят по 195 тыс. руб. жителям домов, поврежденных ВСУ

Региональная мера поддержки будет действовать, начиная с 6 августа 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн утвердил документ о предоставлении финансовой помощи в размере 195 тысяч рублей жителям, чьи дома, расположенные за пределами приграничной зоны, пострадали из-за действий украинской армии.

В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил о подписании постановления правительства Курской области, согласно которому граждане, уже получившие федеральную компенсацию в размере 150 тысяч рублей за утраченное имущество, смогут получить дополнительную выплату в 195 тысяч рублей, если их жилье пострадало от атак украинских вооруженных сил.

Эта региональная мера поддержки вступит в силу 6 августа 2024 года.

Как отметил врио губернатора, данную выплату получат все, кто был вынужден эвакуироваться из своих жилищ из-за нанесенного ущерба. Всего речь идет о 445 людях, включая 111 курян, пострадавших от атаки ВСУ, произошедшей 15 апреля.

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