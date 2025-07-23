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Миколог Дьяков назвал главную опасность собранных в городе грибов

Специалист отметил, что грибы появятся при температуре +18…+24 и небольшой влажности.

Источник: Аргументы и факты

Грибы лучше собирать в лесу, поскольку в черте города гораздо выше общий уровень загрязненности, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.

«Собирать грибы в черте города нельзя! Там все-таки общий уровень загрязненности значительно выше, чем в лесу», — отметил специалист.

Он напомнил, что грибы еще и отлично впитывают тяжелые металлы. Дьяков посоветовал собирать грибы в лесу — на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей дороги.

Миколог также призвал воздержаться от покупки грибов и ягод у частных продавцов, особенно у тех, которые продают у дороги. В первую очередь потому, что неизвестно, где продавец собирал товар на продажу.

Ранее миколог Дьяков назвал три причины никогда не рвать грибы на даче.