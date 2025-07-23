Миколог Дьяков назвал главную опасность собранных в городе грибов

Грибы лучше собирать в лесу, поскольку в черте города гораздо выше общий уровень загрязненности, сообщил в беседе с aif.ru миколог Максим Дьяков.
«Собирать грибы в черте города нельзя! Там все-таки общий уровень загрязненности значительно выше, чем в лесу», — отметил специалист.
Он напомнил, что грибы еще и отлично впитывают тяжелые металлы. Дьяков посоветовал собирать грибы в лесу — на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей дороги.
Миколог также призвал воздержаться от покупки грибов и ягод у частных продавцов, особенно у тех, которые продают у дороги. В первую очередь потому, что неизвестно, где продавец собирал товар на продажу.
Ранее миколог Дьяков назвал три причины никогда не рвать грибы на даче.