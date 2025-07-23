«Выпьет качок молочка и девочкой станет»: увлечение бодибилдеров грудным молоком приводит к непредсказуемым последствиям

Молодые матери в США зарабатывают на бодибилдерах. Они продают спортсменам свое грудное молоко. 30 мл продукта обходится в порядка 2 долларов. Пользуется ли в России подобный напиток спросом для мужчин-спортсменов и имеет ли смысл употреблять его кому-то, кроме грудничков?
Если сцеженное женское молоко продают взрослому человеку, то его цена растет в четыре раза. Примерно 200−300 рублей за 150 мг. Но никто не заставит покупателя признаваться, для себя он его приобретает или для малыша.
Все же большинство считают подобные «лакомства» для мужчин извращением и говорят, что у нас в России они не распространены. Ну, а так, кто честно расскажет, для чего некто купил женское молоко — милому крошке или усатому дяде?
В сети существует множество тематических форумов, на которых женщины торгуют своим грудным молоком: покупают его напрямую или договариваются об обмене для своих грудничков.
Но как понять, для кого в итоге будет куплен напиток, и не обманут ли бодибилдеры доверчивых мамочек?
В среде бодибилдеров действительно считается, что грудное молоко круче сухого протеина. Оно помогает наращивать мышцы, восстанавливает силы, а также по факту дополнительно обладает целительными свойствами против вирусов и бактерий.
Мы нашли женщин, которым подобные предложения — напоить грудным молоком мужчин — сделали в России, а также поинтересовались у врачей, насколько они советуют употреблять данный продукт не по прямому назначению.
Наиболее предприимчивые и богатые молоком американки зарабатывают до $1000 в день, полностью посвящая себя сцеживанию, заморозке и пиару продукта своего производства. При этом они следят за образом жизни: никакого кофе, алкоголя и фастфуда. Некоторые готовы даже предоставить анализы, в которых гарантируют не просто чистоту и качество своего напитка, но и уровень собственного здоровья.
Донорское молоко в принципе не настолько эксклюзивный напиток, он появился гораздо раньше молочных смесей, ещё в древности, когда у матери не было своего молока, в богатую семью брали кормилицу, а бедные договаривались с родившими родственницами и подругами.
Пока не появились замещающие искусственные смеси, в СССР существовали специальные банки донорского молока, чаще всего тоже бесплатного.
И сейчас в интернете легко найти донорское молоко на любой вкус и даже жирность. В некоторых тематических группах им делятся бесплатно, но на сайтах обычно предлагают услугу за небольшие деньги до 100−200 рублей за порцию в 150 мл.
Надо отметить, что, как и в Америке, у нас тоже есть любители женского молока мужского пола. Но в отличие от США, мало кто честно признается в своих пристрастиях.
Ирина, 32 года:
«Когда я кормила младшую дочь, то молока было очень много, и жалко выливать. Я открыто написала всю информацию, что девочка уже взрослая 1,6; и было два звонка от мужчин. Они честно признались, что занимаются бодибилдингом, и в их среде есть такое увлечение, как употреблять грудное женское молоко. Считается, что женское молоко более обогащенное и полезное, а также легче усваивается, чем коровье. Один из них признался, что честно рассказывает мне об этом, что покупает для себя, потому что всё-таки вещь интимная, и вдруг я откажусь продавать. Он не хотел вранья в этом вопросе. Он был готов купить молоко в два раза дороже, чем обычное женское молоко — 200 ₽ за 150 мг. Почему выбрал меня? Много хороших отзывов. Это ему понравилось. Я подумала, но не согласилась на такую продажу, показалось, что это не совсем нормально и здорово».
Ксения, 24 года:
"Я продаю свое молоко через интернет. Если замороженное, то дешевле, если сцеживается при покупателе, то в 2 раза дороже — 150 рублей 100 мг. Живу не в Москве. Не могу сказать, были ли среди покупателей мужчины, то есть мужчины, конечно, были, но я уверена, что это отцы, а не потребители. Мужчинам бы продавать не стала, это что-то типа извращения. Но, возможно, кто-то покупал мое молоко для себя, просто не признавался.
Виталий, 34 года:
«Я тот самый мужчина, который пьет женское молоко. Дети пьют, почему бы не попить, если человек хочет обогатить себя витаминами и полезными веществами? Если вы видите в этом извращение, то это не мои проблемы. Это всего лишь молоко. Чем женское молоко более извращённое для употребление, чем коровье или козье, или кобылье? Многие лекарства и витамины, бады выпускают на основе молока этих животных, никто не называет это извращением. Это вопросом привычки».
Врач-эндокринолог Красногорской больницы Маргарита Полетаева:
— На форумах по спортивному питанию материалы о полезных свойствах грудного молока для взрослых — не новость. Некоторые участники утверждают, что оно усиливает иммунитет, ускоряет восстановление после тренировок и даже «наращивает массу». Но правда ли это?
Женское грудное молоко — это уникальный биологический продукт, в котором сбалансированы белки (1−1,5%), жиры (3−4%), а также углеводы (в основном лактоза — около 7%), гормоны (пролактин, эстрогены, лептин) и антитела (IgA). Для взрослого мужчины регулярное употребление грудного молока теоретически может повлиять на гормональный фон, особенно при высоком потреблении.
Однако реальные концентрации слишком низкие, чтобы вызвать подавление тестостерона.
Если говорить о белковой нагрузке, то, к примеру, в 100 мл грудного молока — около 1 г белка. Для сравнения: в курином яйце — 6−7 г, в 100 г курицы — до 30 г. Однако научных доказательств, согласно которым грудное молоко стимулирует синтез мышечного белка лучше, чем обычный протеин — нет.
Реальные применения грудного молока у взрослых отмечаются строго в клиническом контексте. К примеру, исследования изучают его локальное применение при ожогах, трещинах кожи, а также использование донорского молока в реанимациях для недоношенных детей. Однако внутренний приём грудного молока взрослыми не имеет доказательной пользы и не рекомендован профессиональным сообществом.
Следует понимать, что грудное молоко — биологическая жидкость. Оно может передавать вирусы, бактерии и паразитов, если не пастеризовано (в том числе ВИЧ, CMV, гепатит B).
Грудное молоко — уникальный продукт для младенцев, но он не адаптирован под потребности взрослого организма. Ни мужчинам, ни спортсменам оно не даёт реальных преимуществ.