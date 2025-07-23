«Выпьет качок молочка и девочкой станет»: увлечение бодибилдеров грудным молоком приводит к непредсказуемым последствиям

«Когда я кормила младшую дочь, то молока было очень много, и жалко выливать. Я открыто написала всю информацию, что девочка уже взрослая 1,6; и было два звонка от мужчин. Они честно признались, что занимаются бодибилдингом, и в их среде есть такое увлечение, как употреблять грудное женское молоко. Считается, что женское молоко более обогащенное и полезное, а также легче усваивается, чем коровье. Один из них признался, что честно рассказывает мне об этом, что покупает для себя, потому что всё-таки вещь интимная, и вдруг я откажусь продавать. Он не хотел вранья в этом вопросе. Он был готов купить молоко в два раза дороже, чем обычное женское молоко — 200 ₽ за 150 мг. Почему выбрал меня? Много хороших отзывов. Это ему понравилось. Я подумала, но не согласилась на такую продажу, показалось, что это не совсем нормально и здорово».