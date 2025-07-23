Фидан поблагодарил Путина, Трампа и Зеленского за усилия по организации диалога

Глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского за усилия по организации диалога между сторонами.
Министр назвал целью прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле скорейшее прекращение украинского конфликта. По его словам, Турция продолжит миссию посредника в урегулировании конфликта на Украине.
Кроме того, он отметил, что Турция рассчитывает на успех третьего раунда переговоров по Украине в Стамбуле.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.
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