Как выбрать правильный рюкзак в школу, рассказали эксперты

Рюкзак для ребенка — это не просто сумка для переноски учебников и вещей, а важный «инструмент», который влияет на его здоровье, осанку и даже на формирование самостоятельности. Правильно подобранный рюкзак помогает равномерно распределить нагрузку на спину, предотвращая проблемы, которые могут возникнуть при ношении тяжестей в одной руке или на одном плече.