Как выбрать правильный рюкзак в школу, рассказали эксперты

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как выбрать правильный рюкзак в школу, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.
Рюкзак для ребенка — это не просто сумка для переноски учебников и вещей, а важный «инструмент», который влияет на его здоровье, осанку и даже на формирование самостоятельности. Правильно подобранный рюкзак помогает равномерно распределить нагрузку на спину, предотвращая проблемы, которые могут возникнуть при ношении тяжестей в одной руке или на одном плече.
Правильным рюкзаком или ранцем для ребенка будет тот, на этикетке которого указано «школьный» либо «ученический» и к которому прилагается декларация о соответствии.
Правильный школьный рюкзак (ранец) должен соответствовать целому ряду требований, в частности по весу. Масса самого рюкзака для начальных классов должна быть до 700 г, для средних и старших — до 1 кг. При этом нормируется масса ежедневного комплекта учебников с письменными принадлежностями для учащихся (без массы рюкзака) для I-II классов — до 1,5 кг, III-IV классов — до 2 кг, V-VI классов — до 2,5 кг, VII-VIII классов — до 3 кг, IX-XI классов — до 3,5 кг.
Нормированы параметры по высоте, ширине, длине плечевого ремня. Так, высота (длина) должна быть не выше 30−36 см, высота передней стенки (передний карман) — 22−26 см, ширина боковой стенки — 6−10 см, длина плечевого ремня — 60−70 см, ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 40−45 см) — 3−4 см, в остальной части — 2−2,5 см. Как пояснили в центре, соблюдение этого норматива помогает избежать травмирующего воздействия на плечи. Узкие лямки под тяжестью буквально врезаются в плечи.
Важно наличие формоустойчивой (ортопедической, жесткой) спинки, светоотражающих элементов на передних, боковых поверхностях, верхнем клапане, а еще регулируемых ремней.
Специалисты рекомендуют также обращать внимание на правильное ношение рюкзака: лямки должны быть симметричными для равномерного распределения нагрузки вдоль позвоночника. Несоответствие требованиям при каждодневном использовании рюкзака может обернуться для ребенка болью в плечах, спине, головной болью, нарушением осанки. -0-