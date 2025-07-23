Стюардесса рассказала, как проходят оргии в самолетах для миллиардеров

Отказавшись от этого предложения, Стайрон тем не менее семь лет проработала в частной авиации, собрав достаточно материала для мемуаров «Клуб любителей авиасекса». В книге она описывает, как обслуживала влиятельного пассажира, который попеременно летал то с беременной женой, то с любовницей, создавая неловкие ситуации для экипажа.