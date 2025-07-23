Стюардесса рассказала, как проходят оргии в самолетах для миллиардеров

Бывшая стюардесса частных авиалиний Даниэль Стайрон раскрыла шокирующие подробности работы на сверхбогатых клиентов. Об этом пишет New York Post.
41-летняя женщина рассказала, что во время собеседования в 2015 году пилот прямо предупредил ее: владелец воздушного судна, религиозный человек, проводит половину месяца с семьей, а другую половину — в компании девушек, устраивая оргии в самолете, которые бортпроводница должна была обслуживать.
Отказавшись от этого предложения, Стайрон тем не менее семь лет проработала в частной авиации, собрав достаточно материала для мемуаров «Клуб любителей авиасекса». В книге она описывает, как обслуживала влиятельного пассажира, который попеременно летал то с беременной женой, то с любовницей, создавая неловкие ситуации для экипажа.
По ее словам, пассажиры часто занимались сексом прямо во время полета. В таких случаях персоналу приходилось просто уходить в другую часть самолета и не мешать богатым клиентам.
«Обычно это происходит в туалете, на камбузе или прямо на диване. Это же их дом, верно?» — рассказала экс-стюардесса.