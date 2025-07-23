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Стюардесса рассказала, как проходят оргии в самолетах для миллиардеров

Бывшая стюардесса частных авиалиний Даниэль Стайрон раскрыла шокирующие подробности работы на сверхбогатых клиентов.

Бывшая стюардесса частных авиалиний Даниэль Стайрон раскрыла шокирующие подробности работы на сверхбогатых клиентов. Об этом пишет New York Post.

41-летняя женщина рассказала, что во время собеседования в 2015 году пилот прямо предупредил ее: владелец воздушного судна, религиозный человек, проводит половину месяца с семьей, а другую половину — в компании девушек, устраивая оргии в самолете, которые бортпроводница должна была обслуживать.

Отказавшись от этого предложения, Стайрон тем не менее семь лет проработала в частной авиации, собрав достаточно материала для мемуаров «Клуб любителей авиасекса». В книге она описывает, как обслуживала влиятельного пассажира, который попеременно летал то с беременной женой, то с любовницей, создавая неловкие ситуации для экипажа.

По ее словам, пассажиры часто занимались сексом прямо во время полета. В таких случаях персоналу приходилось просто уходить в другую часть самолета и не мешать богатым клиентам.

«Обычно это происходит в туалете, на камбузе или прямо на диване. Это же их дом, верно?» — рассказала экс-стюардесса.