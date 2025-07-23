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Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле проходит в закрытом режиме

Встреча делегаций Москвы и Киева продолжилась в закрытом режиме после вступительной речи главы МИД Турции Хакана Фидана.

Источник: Комсомольская правда

Встреча делегаций России и Украины, которая стартовала в рамках переговорных процессов сторон в Стамбуле в среду, 23 июля, проходит в закрытом режиме.

Отмечается, что переговорный процесс перешел к закрытому режиму проведения после вступительного слова главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как заявил глава турецкого МИД, целью переговоров Москвы и Киева в Стамбуле является скорейшее прекращение боевых действий и вооруженного конфликта на Украине.

Третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины начался 23 июля во дворце Чираган, где также проходила предыдущая беседа сторон. Российскую переговорную группу по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

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