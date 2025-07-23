Макрон подал иск против журналистки, писавшей о поле его жены

Иск против журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции Брижит Макрон «на самом деле мужчина», подали в среду в суд американского штата Делавэр французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга. Об этом пишет Financial Times (FT).
Издание отмечает, что правая активистка Оуэнс в 218-страничном иске обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов». Главным из них является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье".
Журналистка также писала, что супруги Макрон приходятся друг другу кровными родственниками. Также она заявляла, что президент Франции — «продукт эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы контроля над сознанием».
В статье говорится, что Макронам предстоит столкнуться с серьезными юридическими трудностями, так как законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать «реальный злой умысел».
При этом адвокат четы Макрон заявил, что они готовы лично присутствовать на заседаниях суда в США.
Ранее в Париже суд оправдал журналистку Наташу Рей, которая заявляла о мужском происхождении жены Макрона.