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Макрон подал иск против журналистки, писавшей о поле его жены

Иск против журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции Брижит Макрон «на самом деле мужчина», подали в среду в суд американского штата Делавэр французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга.

Иск против журналистки Кэндис Оуэнс, которая утверждала, что первая леди Франции Брижит Макрон «на самом деле мужчина», подали в среду в суд американского штата Делавэр французский лидер Эммануэль Макрон и его супруга. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание отмечает, что правая активистка Оуэнс в 218-страничном иске обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов». Главным из них является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье".

Журналистка также писала, что супруги Макрон приходятся друг другу кровными родственниками. Также она заявляла, что президент Франции — «продукт эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы контроля над сознанием».

В статье говорится, что Макронам предстоит столкнуться с серьезными юридическими трудностями, так как законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать «реальный злой умысел».

При этом адвокат четы Макрон заявил, что они готовы лично присутствовать на заседаниях суда в США.

Ранее в Париже суд оправдал журналистку Наташу Рей, которая заявляла о мужском происхождении жены Макрона.

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