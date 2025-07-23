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Прокуратура заинтересовалась министром культуры после откровенного концерта в Новгороде

Прокуратура Новгородской области направила официальное представление министру культуры и туризма региона из-за нарушений при организации концерта группы IOWA в Великом Новгороде. Ведомство выявило ненадлежащее исполнение обязанностей по защите несовершеннолетних от вредной информации во время проведения массового мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Прокуратура заинтересовалась после концерта IOWA.

Прокуратура Новгородской области направила официальное представление министру культуры и туризма региона из-за нарушений при организации концерта группы IOWA в Великом Новгороде. Ведомство выявило ненадлежащее исполнение обязанностей по защите несовершеннолетних от вредной информации во время проведения массового мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА) не обеспечили необходимых мер по защите детей, допустив свободный вход на концерт без учета возрастных ограничений. «Сотрудниками областного автономного учреждения культуры и искусства НОТКА были ненадлежащим образом выполнены обязанности по защите детей от опасной для здоровья и развития информации во время проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних», — уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, поводом для проверки стали обращения жителей, сочтивших сценический костюм солистки IOWA Екатерины Иванчиковой неуместным для мероприятия с участием детей. При подготовке концерта организаторы не учли возрастные ограничения, которые указывались в афишах группы в других городах, что привело к свободному доступу несовершеннолетних.

Материалы проверки переданы в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц к административной ответственности по статье 6.17 КоАП РФ. В ведомстве добавили, что представление предусматривает дисциплинарные меры в отношении регионального министерства культуры и туризма.

Ранее в России уже фиксировались случаи, когда организации культуры и искусства сталкивались с претензиями надзорных органов по вопросам соблюдения законодательства о защите несовершеннолетних. Так, в Пермском крае после массового отравления на выпускном вечере прокуратура также взяла ситуацию под контроль, а Роспотребнадзор инициировал расследование в отношении организаторов мероприятия.