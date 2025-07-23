Прокуратура заинтересовалась министром культуры после откровенного концерта в Новгороде

Прокуратура заинтересовалась после концерта IOWA.
Прокуратура Новгородской области направила официальное представление министру культуры и туризма региона из-за нарушений при организации концерта группы IOWA в Великом Новгороде. Ведомство выявило ненадлежащее исполнение обязанностей по защите несовершеннолетних от вредной информации во время проведения массового мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА) не обеспечили необходимых мер по защите детей, допустив свободный вход на концерт без учета возрастных ограничений. «Сотрудниками областного автономного учреждения культуры и искусства НОТКА были ненадлежащим образом выполнены обязанности по защите детей от опасной для здоровья и развития информации во время проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних», — уточнили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, поводом для проверки стали обращения жителей, сочтивших сценический костюм солистки IOWA Екатерины Иванчиковой неуместным для мероприятия с участием детей. При подготовке концерта организаторы не учли возрастные ограничения, которые указывались в афишах группы в других городах, что привело к свободному доступу несовершеннолетних.
Материалы проверки переданы в федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для рассмотрения вопроса о привлечении должностных лиц к административной ответственности по статье 6.17 КоАП РФ. В ведомстве добавили, что представление предусматривает дисциплинарные меры в отношении регионального министерства культуры и туризма.
Ранее в России уже фиксировались случаи, когда организации культуры и искусства сталкивались с претензиями надзорных органов по вопросам соблюдения законодательства о защите несовершеннолетних. Так, в Пермском крае после массового отравления на выпускном вечере прокуратура также взяла ситуацию под контроль, а Роспотребнадзор инициировал расследование в отношении организаторов мероприятия.