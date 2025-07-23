Прокуратура заинтересовалась министром культуры после откровенного концерта в Новгороде

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА) не обеспечили необходимых мер по защите детей, допустив свободный вход на концерт без учета возрастных ограничений. «Сотрудниками областного автономного учреждения культуры и искусства НОТКА были ненадлежащим образом выполнены обязанности по защите детей от опасной для здоровья и развития информации во время проведения массовых мероприятий с участием несовершеннолетних», — уточнили в надзорном ведомстве.