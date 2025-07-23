Музыкант Джейсон Деруло хотел бы дом в Минске? О чем беседовал Турчин со знаменитостью

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Александр Турчин встретился с Джейсоном Деруло — известным музыкантом с многомиллионной аудиторией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Приветствуя необычного гостя в правительстве, Александр Турчин отметил развитие карьеры музыканта и внушительное количество платиновых дисков.
«Да, на протяжении последних 16 лет строилась музыкальная карьера», — подтвердил Джейсон Деруло, поблагодарив премьер-министра Беларуси за возможность встретиться. «Большая честь для меня», — подчеркнул он.
Александр Турчин пригласил гостя в зал, где проводят встречи с международными делегациями. Он поинтересовался у музыканта, какие впечатления оставил у него Минск. «Хотел бы сделать здесь свой дом», — с улыбкой ответил музыкант. Он обратил внимание на красоту вокруг и достигнутый уровень жизни. «Мне очень нравятся люди здесь. Все относятся очень уважительно. Когда прогуливался по городу, все очень вежливо подходили, просили сфотографироваться. Очень приятное впечатление о людях. Еда очень вкусная, все, что пробовал здесь, очень нравилось», — дополнил он. К слову, приехал в Беларусь вместе со своим 4-летним сыном, которому он хочет показать красоту страны.
Премьер отметил, что это наверняка не последний приезд музыканта в Минск. «Конечно, нет», — заверил тот.
«Если насчет дома надумаете, мы готовы помочь», — подчеркнул Александр Турчин.
Также музыкант хотел бы поделиться своим творчеством с белорусами. Александр Турчин и Джейсон Деруло обсудили возможность организации концерта в конце сентября.
Джейсон Деруло — американский певец, автор песен, актер, музыкант и танцор. За время карьеры певец достиг популярности в США и других странах Америки и Европы. -0-