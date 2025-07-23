Музыкант Джейсон Деруло хотел бы дом в Минске? О чем беседовал Турчин со знаменитостью

Александр Турчин пригласил гостя в зал, где проводят встречи с международными делегациями. Он поинтересовался у музыканта, какие впечатления оставил у него Минск. «Хотел бы сделать здесь свой дом», — с улыбкой ответил музыкант. Он обратил внимание на красоту вокруг и достигнутый уровень жизни. «Мне очень нравятся люди здесь. Все относятся очень уважительно. Когда прогуливался по городу, все очень вежливо подходили, просили сфотографироваться. Очень приятное впечатление о людях. Еда очень вкусная, все, что пробовал здесь, очень нравилось», — дополнил он. К слову, приехал в Беларусь вместе со своим 4-летним сыном, которому он хочет показать красоту страны.