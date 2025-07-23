В Курской области выплатят по 195 тысяч рублей жителям домов, поврежденные ВСУ

— Считаю эту меру справедливой, поскольку люди не подпадают под федеральные выплаты, но так же, как и наши переселенцы, на время ремонта вынуждены были переехать в ПВР (пункт временного размещения — прим. «ВМ») либо арендовать квартиры. Кроме этого, они лишились мебели, техники, вещей, — отметил глава региона.