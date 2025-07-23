В Курской области выплатят по 195 тысяч рублей жителям домов, поврежденные ВСУ

Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн в среду, 23 июля, подписал постановление о выплате 195 тысяч рублей жителям домов, которые находятся вне приграничья и получили повреждения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он отметил, что выплаты получат все жители региона, которые из-за повреждения жилья были вынуждены временно покинуть его. На данный момент таких людей 445, из них 111 человек пострадали в Курске в результате атаки украинских войск 15 апреля. Они начнут получать выплаты с 6 августа.
— Считаю эту меру справедливой, поскольку люди не подпадают под федеральные выплаты, но так же, как и наши переселенцы, на время ремонта вынуждены были переехать в ПВР (пункт временного размещения — прим. «ВМ») либо арендовать квартиры. Кроме этого, они лишились мебели, техники, вещей, — отметил глава региона.
Хинштейн добавил, что на полученные средства жители Курской области смогут «хотя бы частично» приобрести то, что потеряли, и вновь обустроить жилье после завершения восстановительных работ, об этом он написал в своем Telegram-канале.
4 июля правительство России продлило отсрочку по уплате налогов, которое нужно было оплатить в 2024 и 2025 годах, для жителей некоторых территорий Курской области. Они смогут сделать это до 1 декабря 2026 года.