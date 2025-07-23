24 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

24 июля 2025 года в России и мире отмечают несколько важных праздников — День флориста, День кадастрового инженера и Международный день заботы о себе. Также в этот день православные верующие чтят память святой княгини Ольги и вспоминают чудо великомученицы Евфимии.
Международный день заботы о себе (International Self-Care Day).
Дата праздника: 24 июля;
Кто отмечает: Всемирный праздник, учреждённый в 2011 году.
История праздника.
В 2011 году Международный фонд заботы о себе (Великобритания) предложил отмечать 24 июля как день, посвящённый осознанному отношению к здоровью. Главная цель — напомнить людям, что забота о себе — это не эгоизм, а необходимость.
Как отмечают?
Проводят мастер-классы по ЗОЖ, фитнесу и правильному питанию.
Врачи и диетологи дают бесплатные консультации.
В соцсетях запускают флешмобы с хештегом #SelfCareDay.
Почему это важно?
Физическое здоровье — спорт, питание, режим сна.
Психоэмоциональное состояние — медитация, отдых, отказ от стресса.
Социальное благополучие — забота о близких, экология, гигиена.
Интересный факт: В 2019 году ВОЗ поддержала инициативу, объявив месяц заботы о себе (24 июня — 26 июля).
День флориста в России.
Дата праздника: 24 июля.
Когда появился: С 2009 года, после утверждения профессионального стандарта.
История профессии.
Флористика — древнее искусство:
Древний Египет — цветы украшали храмы. Античная Греция — плели венки и букеты. Средневековье — цветы стали символом любви.
Современные традиции.
Флористы проводят выставки и мастер-классы.
В магазинах предлагают необычные букеты (с конфетами, фруктами, игрушками).
В соцсетях — конкурсы на лучшую цветочную композицию.
Поздравление для флористов:
«Ваш труд — это искусство, которое дарит радость! Пусть каждый букет вдохновляет!».
День кадастрового инженера в России.
Дата праздника: 24 июля.
Основание: Принятие закона о кадастре (24.07.2007).
Чем занимается кадастровый инженер?
Межевание земельных участков. Подготовка технических планов. Землеустроительная экспертиза.
Интересные факты:
В России более 40 000 аттестованных специалистов.
Первые кадастровые работы на Руси проводились ещё в X веке!
Православные праздники 24 июля 2025 года.
1. День памяти святой княгини Ольги.
История: Первая русская княгиня-христианка, крестившаяся в Византии (957 г.).
2. Воспоминание чуда Евфимии Всехвальной.
Суть праздника: В 451 году её мощи подтвердили истинность Православия.
3. Память Бориса и Глеба.
Подвиг: Первые русские святые, принявшие смерть без сопротивления.
Народные приметы и запреты 24 июля.
Чего нельзя делать:
Убираться (домовой отдыхает).Брать/давать деньги в долг (к финансовым потерям).Ссориться (ссора затянется надолго).
Что можно:
Работать в огороде. Молиться о семейном благополучии.
Кто родился 24 июля?
Игорь Ильинский (1901−1987) — легендарный советский актёр.
Дженнифер Лопес (1969) — мировая звезда кино и музыки.
Александр Дюма-отец (1802−1870) — автор «Трёх мушкетёров».
Заключение.
24 июля 2025 года — день, богатый на праздники. От международных и профессиональных дат до православных торжеств. Не забудьте поздравить флористов и кадастровых инженеров, а также уделить время заботе о себе!