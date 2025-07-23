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24 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

24 июля 2025 года в России и мире отмечают несколько важных праздников — День флориста, День кадастрового инженера и Международный день заботы о себе. Также в этот день православные верующие чтят память святой княгини Ольги и вспоминают чудо великомученицы Евфимии.

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24 июля 2025 года в России и мире отмечают несколько важных праздников — День флориста, День кадастрового инженера и Международный день заботы о себе. Также в этот день православные верующие чтят память святой княгини Ольги и вспоминают чудо великомученицы Евфимии.

Международный день заботы о себе (International Self-Care Day).

Дата праздника: 24 июля;

Кто отмечает: Всемирный праздник, учреждённый в 2011 году.

История праздника.

В 2011 году Международный фонд заботы о себе (Великобритания) предложил отмечать 24 июля как день, посвящённый осознанному отношению к здоровью. Главная цель — напомнить людям, что забота о себе — это не эгоизм, а необходимость.

Как отмечают?

Проводят мастер-классы по ЗОЖ, фитнесу и правильному питанию.

Врачи и диетологи дают бесплатные консультации.

В соцсетях запускают флешмобы с хештегом #SelfCareDay.

Почему это важно?

Физическое здоровье — спорт, питание, режим сна.

Психоэмоциональное состояние — медитация, отдых, отказ от стресса.

Социальное благополучие — забота о близких, экология, гигиена.

Интересный факт: В 2019 году ВОЗ поддержала инициативу, объявив месяц заботы о себе (24 июня — 26 июля).

День флориста в России.

Дата праздника: 24 июля.

Когда появился: С 2009 года, после утверждения профессионального стандарта.

История профессии.

Флористика — древнее искусство:

Древний Египет — цветы украшали храмы. Античная Греция — плели венки и букеты. Средневековье — цветы стали символом любви.

Современные традиции.

Флористы проводят выставки и мастер-классы.

В магазинах предлагают необычные букеты (с конфетами, фруктами, игрушками).

В соцсетях — конкурсы на лучшую цветочную композицию.

Поздравление для флористов:

«Ваш труд — это искусство, которое дарит радость! Пусть каждый букет вдохновляет!».

День кадастрового инженера в России.

Дата праздника: 24 июля.

Основание: Принятие закона о кадастре (24.07.2007).

Чем занимается кадастровый инженер?

Межевание земельных участков. Подготовка технических планов. Землеустроительная экспертиза.

Интересные факты:

В России более 40 000 аттестованных специалистов.

Первые кадастровые работы на Руси проводились ещё в X веке!

Православные праздники 24 июля 2025 года.

1. День памяти святой княгини Ольги.

История: Первая русская княгиня-христианка, крестившаяся в Византии (957 г.).

2. Воспоминание чуда Евфимии Всехвальной.

Суть праздника: В 451 году её мощи подтвердили истинность Православия.

3. Память Бориса и Глеба.

Подвиг: Первые русские святые, принявшие смерть без сопротивления.

Народные приметы и запреты 24 июля.

Чего нельзя делать:

Убираться (домовой отдыхает).Брать/давать деньги в долг (к финансовым потерям).Ссориться (ссора затянется надолго).

Что можно:

Работать в огороде. Молиться о семейном благополучии.

Кто родился 24 июля?

Игорь Ильинский (1901−1987) — легендарный советский актёр.

Дженнифер Лопес (1969) — мировая звезда кино и музыки.

Александр Дюма-отец (1802−1870) — автор «Трёх мушкетёров».

Заключение.

24 июля 2025 года — день, богатый на праздники. От международных и профессиональных дат до православных торжеств. Не забудьте поздравить флористов и кадастровых инженеров, а также уделить время заботе о себе!