Губернатор Павел Малков: Запускаем в Рязанской области новое высокотехнологичное предприятие «Изопайп»

«Запускаем новое высокотехнологичное предприятие в Рязанской области, которое нужно стране. Это важное событие. Продукция завода очень востребована, она долговечная, современная. В регионе сейчас ведем масштабную работу по федеральному проекту “Модернизация коммунальной инфраструктуры” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Рязанская область также активно участвует в программе социальной газификации. Продукция предприятия, ее применение на территории региона поможет в том, чтобы реализованные проекты улучшили жизнь рязанцев», — подчеркнул Павел Малков.