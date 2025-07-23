Губернатор Павел Малков: Запускаем в Рязанской области новое высокотехнологичное предприятие «Изопайп»

В Рязанской области 23 июля открылся новый завод «Изопайп», входящий в группу компаний «Ариэль Изоляция». Предприятие будет выпускать продукцию, которая используется при прокладке коммуникаций — газовых сетей, нефтепроводов и систем тепловодоснабжения.
Старт работе нового производства дали губернатор Павел Малков, заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин и председатель совета директоров Группы компаний «Ариэль Изоляция» Вадим Брайнис.
Во время торжественной церемонии глава области отметил важность нового предприятия для региона и страны в целом. Это первый в России завод, выпускающий стальные трубы малого диаметра, усиленные инновационным защитным стеклотермопластовым покрытием. Благодаря передовым технологиям изоляции трубы становятся долговечными — минимальный гарантийный срок их службы составляет 30 лет. Кроме того, продукция предприятия будет использоваться при реализации программы социальной газификации, инициированной президентом России.
«Запускаем новое высокотехнологичное предприятие в Рязанской области, которое нужно стране. Это важное событие. Продукция завода очень востребована, она долговечная, современная. В регионе сейчас ведем масштабную работу по федеральному проекту “Модернизация коммунальной инфраструктуры” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Рязанская область также активно участвует в программе социальной газификации. Продукция предприятия, ее применение на территории региона поможет в том, чтобы реализованные проекты улучшили жизнь рязанцев», — подчеркнул Павел Малков.
Инвестиции в новое производство составили около 500 млн рублей. Завод разместился в полностью модернизированном здании, оснащенном современным оборудованием. На предприятии создано более 100 рабочих мест.
Вадим Брайнис поблагодарил губернатора и правительство Рязанской области за поддержку. По его словам, в регионе создан благоприятный инвестиционный климат, способствующий реализации экономических инициатив.
«Именно благодаря взвешенной инвестиционной политике, направленной на поддержку предпринимателей, наш проект успешно реализован в короткие сроки», — отметил Брайнис.
По словам Олега Ляпустина, запуск нового производства будет способствовать реализации важнейших инфраструктурных проектов, инициированных главой государства. В их числе — укрепление технологического суверенитета, газификация регионов и программа догазификации.