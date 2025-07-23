Попавшие на крючок «домофонных» аферистов минчане лишились более Br34 тыс

По данным правоохранителей, сейчас участились случаи, когда мошенники выманивают деньги под предлогом замены чипа домофона. «Аферисты не стоят на месте — каждый раз придумывают все новые предлоги для обмана. Так, гражданам звонят, представляясь сотрудниками домофонной службы, и сообщают о якобы поданной заявке на изготовление новых чипов. Чтобы подтвердить этот заказ, просят назвать код из смс. Затем в разговор включается якобы правоохранитель. Он уверяет, что на жертву пытаются оформить кредит и предлагает защитить сбережения — якобы задекларировать и перевести все средства на безопасный счет», — пояснили в ГУВД.