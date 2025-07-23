Шадаев рассказал о выявлении 56 человек с 1,2 млн активных SIM-карт

В Минцифры РФ обнаружили 56 человек, которые владеют 1,2 млн активных сим-карт. Об этом рассказал министр Максут Шадаев в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства.
«Мы выявили 56 человек, на которых оформлены 1,2 миллиона активных сим-карт», — уточнил Шадаев.
По его мнению, на эту информацию должны обратить внимание правоохранители. Чиновник не исключил, что сим-карты могут использоваться в «некой деятельности».
В 2024 году в РФ приняли закон, который запрещает гражданам страны оформлять на себя больше 20 сим-карт, а иностранцам — больше десяти.
Ранее сообщалось, что Путин спросил у Шадаева о наказании за поиск экстремистских материалов.