Жители Королева в шоке: дачу легендарного полярника — под корень, вместо мемориального парка — автостоянка и фудкорт

«Наше мнение просто игнорируют, мы не хозяева в своем городе! — возмущаются жители. — Мы лишь просим убрать с территории “Папанинки” мусор, сухостой и отремонтировать дорожки, чтобы люди могли там гулять с детьми, бегать, ездить на велосипедах и дышать свежим воздухом. Больше нам ничего не надо! А нам во что бы то ни стало навязывают кафе, парковки, игровые зоны, хотя все это есть в черте городской застройки. А вот с зеленью у нас в городе серьезные проблемы, ее катастрофически не хватает. “Папанинка” — это не только мемориальное место, которое мы просим сохранить таким, как оно было при легендарном полярнике, но это еще и зеленые легкие города. У нас в городе полно других проблем, на решение которых можно было бы потратить эти полмиллиарда с большой пользой. Но, видимо, желание “освоить” во что бы то ни стало такую огромную сумму затмевает чиновникам разум», — уверены члены инициативной группы, обратившиеся за помощью в «МК».