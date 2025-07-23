Жители Королева в шоке: дачу легендарного полярника — под корень, вместо мемориального парка — автостоянка и фудкорт

В подмосковном Королеве полыхает очередной скандал. Жители требуют от администрации городского округа сохранить в первозданном виде мемориальное место — Папанинскую дачу, точнее, то, что от нее осталось: вековые сосны, белок-ежиков и память о легендарном человеке.
Но чиновники местной администрации настаивают на том, что городу нужен новый многофункциональный парк с фудкортом, летним кинотеатром, автостоянкой и разнообразными зонами активности.
Два года идет неравная борьба, и пока что побеждают чиновники, ведь под проект уже выделено 500 млн рублей, а потратить такие деньги на ежиков и белок будет весьма сложно.
Гений места.
Государственную дачу в Подлипках (ныне городской округ Королев, мкрн Юбилейный) знаменитому полярнику выделил лично Иосиф Сталин после успешного завершения экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс-1». У Ивана Дмитриевича было больное сердце, поэтому он рано вышел на пенсию и много времени проводил на даче, очень любил рыбачить на Клязьме и охотно общался с местными жителями, приглашал их к себе на чаепитие. Несмотря на всемирную славу, Иван Папанин был очень простым и добросердечным человеком, рассказывают его бывшие соседи по даче. Многие из них интересовались жизнью своего знаменитого соседа, собирали интересные биографические материалы о легендарном полярнике и хотели бы сохранить их для молодых жителей Королева.
«Папанинская дача — главное достопримечательное место Юбилейного, здесь обязательно должен быть музей дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина», — говорит историк и местная жительница Маргарита Осипова.
По ее словам, в 30-е годы по популярности папанинцам не было равных. Дети играли в отважных полярников, летчики и моряки мечтали повторить их легендарную экспедицию. Но, к сожалению, говорит Маргарита, современные дети знают об исследователях Арктики тех лет очень мало. Некоторые даже путают папанинцев с челюскинцами, ведь и те и другие занимались освоением Арктики.
Иван Папанин стал широко известен после того, как в 1937 году возглавил дрейфующую станцию «Северный полюс-1» и провел вместе с еще тремя товарищами и собакой на льдине 274 дня. В тот момент ни одна страна в мире не имела такого уникального опыта исследований о природе высоких широт Северного Ледовитого океана. За время экспедиции было сделано огромное количество научных открытий. Например, папанинцы впервые зафиксировали глубину океана около Северного полюса. Они развенчали миф о том, что в условиях Северного полюса нет никакой жизни, и обнаружили, что на глубине 400 метров там проходит теплое течение Гольфстрим, поэтому в воде есть и флора, и фауна.
Открытия, которые сделала четверка отважных исследователей, помогла нашей стране совершить гигантский рывок в освоении Арктики. Недаром же 21 мая, день, когда в 1937 году стартовала их экспедиция, теперь во всем мире отмечается как День полярника. Еще более героическим было окончание экспедиции. К началу февраля 1938 года льдина, на которой находилась полярная станция, начала разрушаться. Вся страна затаив дыхание следила за операцией спасения папанинцев.
«Жаль, что даже к 130-летию со дня рождения легендарного полярника в нашем городе не смогли привести в порядок мемориальное место — его бывшую дачу, где он провел последние годы жизни», — сокрушается Маргарита.
Забыто-загажено.
«Дачный поселок в Подлипках, как теперь сказали бы, для московской элиты построил еще в начале XIX века один застройщик-англичанин. Валентиновка, Болшево, Горки — тогда это были тихие дачные места. Тут и после революции советская партэлита любила отдыхать. А после смерти Ивана Дмитриевича его дачу передали в ведение Министерства морфлота, затем она досталась автобазе Управделами Президента. Но в 2004 году главный дом, где жил Папанин, сгорел, сохранились только незначительные дачные постройки», — продолжает Осипова.
По ее словам, даже после пожара и долгого периода запустения, в которое погрузилась за последние 20 лет «Папанинка» (так местные называют бывшую дачу знаменитого полярника), это место сохраняет свое природное очарование.
«Тут жил великий человек, и мы верим, что его дух по-прежнему тут присутствует. Поэтому не хотим никакого современного благоустройства, которое сейчас внедряют по всему Подмосковью. Пусть оставят все, что еще можно сохранить, в первозданном виде, как было при Иване Дмитриевиче», — говорят люди.
Сейчас «Папанинка» представляет собой небольшой лесной массив, огороженный металлическим забором. За ним возвышаются корабельные сосны, многим из которых уже перевалило за 100 лет, по деревьям бегают белки, в траве шуршат ежи, в парке очень много птиц, видимо, они чувствуют себя здесь в безопасности. А еще, как утверждают местные экологи, там растут краснокнижные растения. Вообще сообщество защитников «Папанинки» насчитывает уже тысячи человек всех возрастов и профессий.
«Мы еще в детстве старались всеми правдами и неправдами попасть на территорию Папанинской дачи, чтобы оказаться в этом зеленом раю, это была наша волшебная шкатулка, — говорит один из участников группы активистов, выступающих против тотального благоустройства территории. — Нужно сделать максимально экологичный парк, не нужны здесь никакие торговые палатки, детские, спортивные и собачьи площадки, парковки и прочая инфраструктура. Грех ради всего этого рубить вековые сосны. Тем более что для нас, жителей Юбилейного, это последний зеленый островок, который отделяет нас от шума и грязи сразу двух железнодорожных веток».
Рубить нельзя — помиловать.
Вековых сосен, кстати, несмотря на народные протесты, с каждым годом становится все меньше. Городская администрация потихоньку вырубает парк, не дожидаясь согласования проекта благоустройства территории. Да и сам парк уже не тот, что был при жизни Ивана Папанина, — многое от него отрезано и застроено, так что для защитников мемориального места задача номер один — сохранить хотя бы те 8,6 гектара, которые остались от некогда огромной территории государственной дачи.
Впервые о том, что на месте «Папанинки» хотят сделать многофункциональный парк, местная администрация объявила в августе 2023 года. Тогда же жителям показали проект благоустройства, согласно которому на месте лесного массива чиновники решили построить летний кинотеатр, глэмпинг, фудкорт, несколько различных площадок, огромную автостоянку, зону барбекю и прочий стандартный набор парковой инфраструктуры.
Увидев такую «красоту», жители пришли в ужас. По задумке горе-проектировщиков, только для строительства одной парковки площадью 955 кв. м требовалось вырубить более 40 вековых сосен, а всего планировали уничтожить 200 уникальных деревьев-долгожителей.
«Мы были категорически против этого проекта, нам не нужен многофункциональный парк, мы хотим сохранить максимум зелени, нужны экодорожки, минимум построек и асфальта. А на сэкономленные от благоустройства деньги лучше восстановить дом-музей, где жил Иван Дмитриевич Папанин. В конце концов, нужно отдать дань уважения этому легендарному человеку, который провел остаток жизни в нашем городе», — рассказывают члены инициативной группы жителей.
Они подготовили обращение к местной администрации, губернатору Подмосковья, в Росприроднадзор, Администрацию Президента России, но ни одно из этих посланий должного действия на администрацию городского округа Королев не возымели. Активистам приходят стандартные отписки, где нет ни одного ответа по существу на поставленные жителями вопросы. Такое впечатление, что пишет эти ответы не человек, а ИИ. Все как под копирку: проект благоустройства обсуждался с жителями, их замечания учтены — бла-бла-бла, бла-бла-бла…
На какое-то время разговоры про многофункциональный парк на месте «Папанинки» затихли, люди вздохнули с облегчением и решили, что у города нет сейчас лишних денег на «освоение» под видом благоустройства. Но пару месяцев назад активисты обнаружили на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок, что королевская администрация объявила тендер с начальной ценой в 510 058 219,40 ₽ на благоустройство Папанинской дачи. Заявлены все те же позиции: площадки, парковки, летний кинотеатр — ни одного изменения в проекте люди так и не увидели.
«Наше мнение просто игнорируют, мы не хозяева в своем городе! — возмущаются жители. — Мы лишь просим убрать с территории “Папанинки” мусор, сухостой и отремонтировать дорожки, чтобы люди могли там гулять с детьми, бегать, ездить на велосипедах и дышать свежим воздухом. Больше нам ничего не надо! А нам во что бы то ни стало навязывают кафе, парковки, игровые зоны, хотя все это есть в черте городской застройки. А вот с зеленью у нас в городе серьезные проблемы, ее катастрофически не хватает. “Папанинка” — это не только мемориальное место, которое мы просим сохранить таким, как оно было при легендарном полярнике, но это еще и зеленые легкие города. У нас в городе полно других проблем, на решение которых можно было бы потратить эти полмиллиарда с большой пользой. Но, видимо, желание “освоить” во что бы то ни стало такую огромную сумму затмевает чиновникам разум», — уверены члены инициативной группы, обратившиеся за помощью в «МК».