Как ухаживать за клубникой после сбора ягод: советы опытного садовода

Клубнику обычно собирают в конце июня и в июле.
Клубнику собирают, когда ягоды созрели, и обычно это происходит в июне — июле. После сбора урожая важно помочь растению восстановиться и заложить цветочные почки для следующего сезона. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, что делать с клубникой после сбора урожая, и когда закладывать новую грядку.
Когда созревает клубника.
Период созревания плодов клубники определяется как особенностями сорта, так и климатическими условиями региона выращивания. Так, на территории России ранние сорта начинают плодоносить уже к концу мая. К данной категории относятся такие разновидности, как Эльсанта, Сударушка, Хоней, Альба, Клери и Елизавета II.
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Сорта со среднеранним сроком созревания обычно дают урожай спустя примерно четыре недели после массового цветения. Среди них можно выделить Корону, Столичную, Красный берег, Элис, Фестивальную и ряд других.
Среднепоздние сорта начинают созревать примерно через пять недель после начала массового цветения. К этой группе относят Арозу, Азию, Полку, Соловушку, Гигантеллу и Царицу. Поздние сорта клубники характеризуются плодоношением в период с середины до конца июля. К ним относятся такие сорта, как Магнус, Генри, Викода, Скала, Талия и Фернандо.
Как проводить обрезку клубники после плодоношения.
После сбора последних ягод клубники важно обрезать у растения цветоносы, лежащие на земле листья и усы, сообщила Светлана Самойлова. «Для удобства и ускорения процесса левой рукой пригибайте влево самые молодые листья в середке, а секатором в правой руке обрезайте листья по кругу. В итоге остается 3−4 листа в центре», — рассказала эксперт. Она отметила, что с обрезкой клубники лучше не затягивать, так как к зиме она не успеет обрасти новыми листьями и замерзнет в случае бесснежной зимы. Также специалист уточнила, что обрезку клубники можно совмещать с прополкой.
Как подкармливать клубнику после плодоношения.
Садовод рекомендует подкармливать клубнику сразу после обрезки. Для подкормки можно развести две соловые ложки гумат калия на 8−10 литров воды или сделать раствор комплексного минерального удобрения. Для этого нужно стакан гранул растворить в одном литре горячей воды. Также берется две столовые ложки готового раствора на 8−10 литров воды. «Если нужно меньше удобрения, уменьшайте пропорции. При подкормке минеральными удобрениями раствор неизбежно попадает на листья, поэтому, поливайте обычной водой, чтобы его смыть», — советует Светлана Самойлова.
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Как поливать клубнику после плодоношения.
Специалист советует после сбора урожая поливать клубнику дважды в неделю. «В жаркую погоду не бросайте отплодоносившую клубнику на произвол судьбы. Поливайте дважды в неделю, так как сейчас происходит закладка урожая на будущий год», — рассказала садовод.
Самойлова также рекомендует после сбора урожая и обрезки листьев и усов опрыскивать клубнику раз в две недели от таких вредителей, как долгоносик и белокрылка. Для этого можно использовать препараты «Фитоверм», «Карбофос», или «Фуфанон-нова».
Когда закладывать новую грядку клубники.
Новую грядку с клубникой закладывайте с середины августа, советует Светлана Самойлова. В это время уже нет слишком сильной жары, проходят дожди и наступает прохладная погода. Садовод рекомендует при закладке усы растений, для лучшей приживаемости, накрыть нетканым материалом поверх дуг на 2−3 недели.