Как ухаживать за клубникой после сбора ягод: советы опытного садовода

После сбора последних ягод клубники важно обрезать у растения цветоносы, лежащие на земле листья и усы, сообщила Светлана Самойлова. «Для удобства и ускорения процесса левой рукой пригибайте влево самые молодые листья в середке, а секатором в правой руке обрезайте листья по кругу. В итоге остается 3−4 листа в центре», — рассказала эксперт. Она отметила, что с обрезкой клубники лучше не затягивать, так как к зиме она не успеет обрасти новыми листьями и замерзнет в случае бесснежной зимы. Также специалист уточнила, что обрезку клубники можно совмещать с прополкой.