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В Ростове очевидцы сообщили о смерти женщины на пляже на левом берегу

На левом берегу ростовчанка потеряла сознание и умерла.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на пляже на левом берегу умерла женщина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях во вторник, 22 июля.

По словам ростовчан, дончанка потеряла сознание. В течение 15 минут ее пытались откачать медики. Несмотря на все попытки, женщина скончалась.

Официальной информации по данному происшествию не поступало.

Ранее на одном из ростовских пляжей утонул 37-летний мужчина. Дончанин зашел в воду, нырнул и не выплыл обратно. Его тело нашли спасатели.

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