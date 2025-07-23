В Ростове очевидцы сообщили о смерти женщины на пляже на левом берегу

В Ростове на пляже на левом берегу умерла женщина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях во вторник, 22 июля.
По словам ростовчан, дончанка потеряла сознание. В течение 15 минут ее пытались откачать медики. Несмотря на все попытки, женщина скончалась.
Официальной информации по данному происшествию не поступало.
Ранее на одном из ростовских пляжей утонул 37-летний мужчина. Дончанин зашел в воду, нырнул и не выплыл обратно. Его тело нашли спасатели.
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