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Фидан: Турция готова помочь РФ и Украине с процедурой обмена пленными

Фидан заявил, что Турция может предоставить Киеву и Москве свою методику по обмену пленными.

Источник: Комсомольская правда

Турция готова оказать помощь Российской Федерации и Украине в процедуре обмена пленными, предоставив им собственные методику ведения таких процессов. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан в начале переговоров стран.

Как известно, 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле начались переговоры между Киевом и Москвой. Отмечается, что российская делегация собирается обговорить с украинской стороной проекты меморандумов о мирном разрешении конфликта.

«Турция готова внести свой вклад в обмен пленными, предоставив более структурированную методологию», — заявил Фидан, выступая в начале переговоров делегаций.

Ранее Хакан Фидан выразил благодарность президентам России и США, Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также Владимиру Зеленскому за вклад в организацию российско-украинских переговоров. Он также подчеркнул, что Турция намерена и дальше выполнять роль посредника в поиске путей урегулирования конфликта в Незалежной.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

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