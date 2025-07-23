Фидан: Турция готова помочь РФ и Украине с процедурой обмена пленными

Турция готова оказать помощь Российской Федерации и Украине в процедуре обмена пленными, предоставив им собственные методику ведения таких процессов. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан в начале переговоров стран.
Как известно, 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле начались переговоры между Киевом и Москвой. Отмечается, что российская делегация собирается обговорить с украинской стороной проекты меморандумов о мирном разрешении конфликта.
«Турция готова внести свой вклад в обмен пленными, предоставив более структурированную методологию», — заявил Фидан, выступая в начале переговоров делегаций.
Ранее Хакан Фидан выразил благодарность президентам России и США, Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также Владимиру Зеленскому за вклад в организацию российско-украинских переговоров. Он также подчеркнул, что Турция намерена и дальше выполнять роль посредника в поиске путей урегулирования конфликта в Незалежной.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.
Сайт KP.RU публикует итоги переговоров России и Украины в Стамбуле.