Фидан: Турция готова помочь РФ и Украине с процедурой обмена пленными

Ранее Хакан Фидан выразил благодарность президентам России и США, Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также Владимиру Зеленскому за вклад в организацию российско-украинских переговоров. Он также подчеркнул, что Турция намерена и дальше выполнять роль посредника в поиске путей урегулирования конфликта в Незалежной.